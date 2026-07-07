Odnosi Srbije i Italije, kako je navela Mesarović, dostižu jedan od svojih najdinamičnijih perioda, potvrđujući da se političko poverenje, kada je praćeno jasnom vizijom i odgovornom politikom, pretvara u konkretne ekonomske rezultate na dobrobit naših građana i naših privreda.

-Živimo u vremenu u kojem se globalna ekonomija ubrzano menja, a države koje umeju da odgovore na izazove, očuvaju stabilan razvoj i izgrade pouzdana partnerstva stvaraju najbolje uslove za dugoročni napredak. Upravo zato Srbija dosledno vodi politiku otvorenosti, ekonomske stabilnosti i međunarodne saradnje, jer verujemo da se najveći rezultati postižu onda kada države grade odnose zasnovane na poverenju, uzajamnom poštovanju i zajedničkoj viziji budućnosti. Zahvaljujući vizionarskoj i odgovornoj politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Srbija je u prethodnoj deceniji prošla kroz sveobuhvatnu ekonomsku obnovu i postala zemlja čiji se razvoj danas meri konkretnim rezultatima. Odgovornim reformama, očuvanom makroekonomskom stabilnošću, istorijskim investicijama u infrastrukturu i industriju, kao i snažnom podrškom privredi i inovacijama, izgradili smo ekonomiju koja je otporna, konkurentna i otvorena za nove razvojne prilike. Upravo zato Srbija danas uživa kredibilitet pouzdanog političkog i ekonomskog partnera i države koja dosledno ispunjava svoje obaveze, stvara poslovno okruženje u kojem investitori mogu da planiraju, razvijaju svoje poslovanje i dugoročno ulažu - rekla je Mesarović.

Međunarodna poslovna zajednica danas, kako je istakla Mesarović, prepoznaje Srbiju kao pouzdanog partnera, a to najbolje potvrđuju naši rezultati.

-Rekordni prilivi stranih direktnih investicija, snažan razvoj industrijske proizvodnje, izgradnja moderne putne i železničke infrastrukture, ulaganja u naučno-tehnološke parkove, inovacione centre i nove tehnologije, svedoče da je Srbija postala zemlja koja ravnopravno učestvuje u savremenim ekonomskim procesima i koja svoj razvoj zasniva na znanju, inovacijama i partnerstvu. Upravo na takvim temeljima danas se razvijaju i odnosi Republike Srbije i Republike Italije. Više od 145 godina diplomatskih odnosa i 15 godina Strateškog partnerstva svedoče da su naše dve države izgradile odnose koji daleko prevazilaze okvire klasične bilateralne saradnje. Poslednjih godina ti odnosi dobili su novu snagu zahvaljujući intenzivnom političkom dijalogu i međusobnom poverenju koje su izgradili predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Vlade Republike Italije Đorđa Meloni. Upravo je takva politička stabilnost stvorila prostor da ekonomska saradnja naših zemalja dostigne istorijski najviši nivo. Danas Italija nije samo jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera Srbije. Ona je jedan od naših najvažnijih saveznika u razvoju moderne industrije, privlačenju investicija, tehnološkom napretku i jačanju konkurentnosti srpske privrede - istakla je Mesarović.

Italija je već godinama, kako je rekla Mesarović, jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera Srbije.

-Danas je treći spoljnotrgovinski partner naše zemlje i druga izvozna destinacija za srpsku robu, dok je ukupna robna razmena u 2025. godini dostigla istorijski rekord od pet milijardi evra. Samo u prvom kvartalu ove godine robna razmena premašila je 1,5 milijardi evra, a Srbija je , što najbolje govori o dinamici i kvalitetu naših ekonomskih odnosa. Činjenica da su najuspešnije italijanske kompanije svoj dugoročni razvoj vezale upravo za Srbiju najbolja je potvrda da je naša zemlja postala mesto u kojem se investira sa poverenjem i ostaje dugoročno ć navela je Mesarović.

Italijanske investicije za Srbiju imaju, kako je rekla Mesarović, mnogo širi značaj od ekonomskog, one predstavljaju dokaz poverenja koje su italijanske kompanije ukazale našoj zemlji.

-Danas u Srbiji uspešno posluje više od hiljadu kompanija sa većinskim italijanskim kapitalom koje zapošljavaju oko pedeset hiljada ljudi i učestvuju sa oko 5,5 procenata u bruto domaćem proizvodu Srbije. Posebno je važno što veliki broj tih kompanija pripada sektoru malih i srednjih preduzeća, proizvodno su orijentisane i svoj razvoj zasnivaju na dugoročnom prisustvu u Srbiji. Upravo takav model saradnje predstavlja jedan od najboljih primera održivog ekonomskog partnerstva. Upravo u tome prepoznajemo kvalitet italijanskih investicija, one ne donose samo kapital, već i znanje, nove tehnologije i trajno partnerstvo. Posebno me raduje što su danas sa nama predstavnici Sistema Italia – Konfindustrije Srbija, Italijansko-srpske privredne komore, Italijanske agencije za spoljnu trgovinu, SIMEST-a, Cassa Depositi e Prestiti i drugih institucija koje godinama predstavljaju snažan oslonac razvoju naših ekonomskih odnosa. Zahvaljujući vašem radu, saradnja Srbije i Italije nije ograničena samo na robnu razmenu i investicije, već se razvija kao sveobuhvatno partnerstvo koje povezuje privrednike, institucije, naučnu zajednicu i inovativne kompanije. Današnja poseta gospodina Salvinija Beogradu predstavlja snažan signal da Republika Italija prepoznaje značaj Srbije kao pouzdanog političkog i ekonomskog partnera u ovom delu Evrope - navela je Mesarović.

Srbija danas realizuje najveći infrastrukturni ciklus u svojoj savremenoj istoriji i upravo u tome, kako je rekla Mesarović, je veliki prostor za nove oblike saradnje sa Italijom, zemljom koja je prepoznata kao jedan od evropskih lidera u oblasti industrije, infrastrukture i savremenih tehnologija.

-Hvala vam na dolasku u našu zemlju, na podršci koju pružate Srbiji na putu evropskih integracija, na putu produbljivanja ekonomske saradnje, na svemu što radite za Srbiju. Živela Srbija, živela Italija - rekla je Mesarović.