Predsednik Vučić oglasio se na društvenoj mreži Instagram nakon sastanka sa Markom Bernsom.

- Sa @pastormarkburns savetnikom @realdonaldtrump za duhovna pitanja, razgovarao sam o daljem jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, očuvanju mira i stabilnosti u regionu, kao i o značaju razumevanja i dijaloga. Zahvalio sam mu što je tokom posete Bratuncu odao poštu nevino stradalim srpskim žrtvama, uputivši poruku mira, poštovanja prema svim žrtvama i potrebe da se istina i sećanje čuvaju zarad budućih generacija - istakao je Vučić.



Predsenik Vučić ističe da su razmenili mišljenja o situaciji na Kosovu i Metohiji, sa posebnim osvrtom na položaj srpskog naroda, zaštitu naših svetinja i očuvanje bogatog duhovnog i kulturnog nasleđa.

- Istakao sam da je od ključnog značaja da se poštuju verske slobode i prava svih ljudi, kao i da se obezbede mir i sigurnost za naš narod - saopštio je predsednik Srbije



Razgovarali smo o vrednostima koje povezuju naše narode o veri, porodici, slobodi i međusobnom poštovanju. Uveren sam da upravo na tim temeljima možemo dodatno da razvijamo saradnju i gradimo čvršće veze između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država - dodao je Vučić.