Republika Srbija će nakon Indije 2024. i Južne Afrike 2025. biti jedna od samo tri zemlje širom sveta kojima je povereno da budu domaćini ovog značajnog događaja, prvog u Evropi, kao priznanje za brz i kontinuirani napredak zemlje u izgradnji suverenih kapaciteta veštačke inteligencije.

Jovanović je istakao da ovo nije slučajnost već rezultat sistemskog ulaganja u razvoj veštačke inteligencije u Srbiji.

„Srbija danas razvija sopstvenu AI infrastrukturu, raspolaže nacionalnim superkompjuterima, ulaže u znanje i ljude, razvija domaći veliki jezički model na srpskom jeziku i kopredsedava Globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju (GPAI). Sve to pokazuje da Srbija nije samo korisnik novih tehnologija već postaje jedan od njihovih kreatora. Posebno mi je zadovoljstvo što će se ovaj samit održati 17. maja 2027. godine u okviru zvaničnog biznis programa Expo 2027 Beograd. To je veliko međunarodno priznanje, i za Srbiju i za Expo 2027, koji je prepoznat kao globalna platforma na kojoj će se voditi najvažnije rasprave o tehnologijama koje oblikuju budućnost čovečanstva“, istkao je Jovanović.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 održava se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, u trajanju od 93 dana, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve”. Očekuje se više od 4 miliona posetilaca i potvrđeno je do sada 140 međunarodnih učesnika. Prethodna specijalizovana izložba održana je u Astani 2017. godine i okupila je učesnike iz 115 zemalja, što znači da je Srbija uveliko premašila Astanu po broju zemalja učesnica. Ekspo 2027, između ostalog, predstavlja platformu za predstavljanje Srbije kao moderne, inovativne i digitalno razvijene države.

Predvođena Međunarodnom unijom za telekomunikacije (ITU), AI for Good je vodeća platforma Ujedinjenih nacija za odgovornu i korisnu upotrebu veštačke inteligencije. Njen vodeći Globalni samit, koji se održava svake godine u Ženevi, najuticajniji je skup na svetu koji se bavi veštačkom inteligencijom za održivi razvoj — 2025. godine privukao je preko 11.000 učesnika iz 169 zemalja, uključujući više od 100 ministara i predstavnika regulatornih tela, kao i preko 60 ambasadora.

Od 2024. godine, ITU je proširio domet Samita kroz Inicijativu AI for Good, seriju regionalnih događaja koje zajednički organizuju nacionalne vlade kako bi se globalni prioriteti u domenu veštačke inteligencije uveli u regionalno delovanje, a koji su prethodno održani u Nju Delhiju (2024. godine) i Johanesburgu (2025. godine).