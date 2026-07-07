Predsednik je na Instagramu objavio deo svog obraćanja i fotografije sa konferencije.

"Za nas je važno da sa drugim zemljama koje se nalaze na evropskom putu ostvarujemo svaku vrstu saradnje i da možemo da učimo jedni od drugih. Verujem da zajedno možemo da postignemo mnogo toga, da više uradimo i razvijamo odnose između naših država.

Mi u Srbiji smo naučili da radimo, napredujemo i brže rastemo, ali nemamo put koji bi mogao da bude uspešniji i bolji od evropskog puta. Zajedničkim radom možemo brže, ne treba očekivati čuda, ali možemo da dobijemo dosta toga, da pronađemo zajedničke imenitelje, sprovodimo važne reforme i da razmišljamo o tome koje to koristi možemo da imamo od evropskog puta, ali i EU od našeg ubrzanog razvoja.

Želim vam svima da se osećate kao kod svoje kuće i beskrajno vam hvala na poštovanju koje ste pokazali i prema Srbiji i prema Ukrajini, koja je koorganizator ovog susreta. Želim vam mnogo uspeha, da se naši parlamentarci povezuju što više, da učimo jedni od drugih i da budemo što je moguće bliži jedni drugima", poručio je Vučić.