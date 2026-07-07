Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se učesnicima samita NATO u Ankari, gde je izneo nove tvrdnje o situaciji na ratištu i još jednom zatražio dodatnu vojnu pomoć od zapadnih saveznika. U centru njegovog obraćanja bili su sistemi protivvazdušne odbrane „Patriot“, rakete za njih, kao i uloga dronova u sukobu sa Rusijom.

Zelenski je poručio da je za Ukrajinu u ovom trenutku najvažnije da dobije više sistema „Patriot“ i dodatne rakete za protivvazdušnu odbranu, ističući da je to glavni prioritet Kijeva.

Zelenski izneo tvrdnje o ruskim gubicima i udarima dronovima

Govoreći pred liderima Alijanse, Zelenski je tvrdio da Ukrajina mesečno uništi oko 30.000 ruskih vojnika i da je većina tih gubitaka posledica napada bespilotnim letelicama.

- Mi sada uništavamo oko 30.000 ruskih vojnika mesečno. Ogromna većina njih pogođena je dronovima - rekao je Zelenski.

Ove tvrdnje nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Ukrajinski predsednik je potom otvorio pitanje budućeg članstva svoje zemlje u NATO-u i poručio da država sa, kako je rekao, takvim odbrambenim kapacitetima ne bi trebalo da ostane van Alijanse.

- Da li zaista smatrate ispravnim da van NATO-a ostavite zemlju i narod koji imaju takav nivo odbrambenog potencijala? - upitao je Zelenski.

On je takođe izjavio da je Ukrajina uspela da promeni tok sukoba izvođenjem udara duboko na teritoriji Rusije.

- Mi smo potpuno uništili samu predstavu Rusije o postojanju strateške pozadine - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, gotovo sve velike ruske rafinerije nafte bile su izložene ukrajinskim napadima.

- U Rusiji praktično nije ostala nijedna velika rafinerija nafte koja nije bila izložena ukrajinskim udarima - poručio je ukrajinski predsednik.

Glavni zahtev Kijeva: Više sistema „Patriot“

Najvažniji deo obraćanja odnosio se na zahtev za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane.

Zelenski je istakao da su Ukrajini hitno potrebni novi sistemi „Patriot“ i dodatne rakete kako bi zaštitila gradove, energetsku infrastrukturu, vojnu industriju i civile od vazdušnih napada.

- Onima koji brane ljudske živote potrebno je više kompleksa „Patriot“. Dok ovaj rat traje, molim vas, pomozite nam da dobijemo više raketa za sisteme PVO. Sada je to naš glavni prioritet. Sve ostalo možemo da uradimo sami - rekao je Zelenski.

Sistem „Patriot“ ima važnu ulogu u ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani jer je namenjen presretanju balističkih raketa, koje predstavljaju jedan od najvećih izazova za odbranu zemlje.

Obraćanjem u Ankari Zelenski je pokušao da uveri saveznike da Ukrajina, osim što traži pomoć, raspolaže kapacitetima da nastavi borbena dejstva, ali da joj je za efikasnu zaštitu teritorije neophodna dodatna zapadna protivvazdušna odbrana.