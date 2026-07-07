Bivši predsednik Demokratske stranke i redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Bojan Pajtić našao se u centru pažnje nakon što je Etičkoj komisiji tog fakulteta podneta inicijativa u kojoj se navodi sumnja da je u jednom svom naučnom radu preuzeo delove stranog izvora bez odgovarajućeg navođenja.

Inicijativu je podneo istraživač sa Filozofskog fakulteta u Beogradu Đorđe Vukašinović, koji u prijavi iznosi tvrdnje da je Pajtić u radu "Ekološka odgovornost", objavljenom u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 2011. godine, preuzeo delove publikacije "StrategicRISK. A Guide to Environmental Liability in Europe".

Šta se navodi u prijavi

Prema navodima iz inicijative, u prijavi je dostavljen uporedni prikaz delova stranog vodiča i rada Bojana Pajtića, uz tvrdnju da postoje podudarnosti u sadržaju i strukturi.

Podnosilac inicijative navodi da su pojedini delovi teksta prevedeni sa engleskog jezika i preneti u radu, kao i da postoje sličnosti u prikazu pojedinih ekoloških kriterijuma i njihovom redosledu.

U prijavi se takođe tvrdi da postoje podudarnosti u delu koji se odnosi na primer Španije i sistem obaveznog finansijskog osiguranja, zbog čega podnosilac smatra da je potrebno ispitati da li je došlo do povrede pravila akademskog integriteta.

Etička komisija treba da razmotri navode

Kako se navodi, inicijativa je predata i zavedena na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 6. jula 2026. godine.

Podnosilac prijave smatra da postoji sumnja na povredu odredaba Kodeksa o akademskom integritetu koje se odnose na zabranu neakademskog ponašanja i plagiranja.

Za sada nema informacije da je Etička komisija donela bilo kakvu odluku o ovim navodima, niti je poznato da je postupak okončan.

Takođe, u dostupnim informacijama nije objavljen odgovor Bojana Pajtića na navode iz podnete inicijative.

(Informer)