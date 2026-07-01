Predsednik „Stranke slobode i pravde“, Dragan Đilas, našao se i ulozi advokata, pa je tako nepozvan da javno iznese mišljenje stao u odbranu NATO generala i lidera stranke „Srce“, Zdravka Ponoša, nakon što mu je uručen poziv za informativni razgovor po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva.

Naime, poziv na informativni razgovor je uručen zbog objave koju je Ponoš javno postavio na društvenoj mreži „X“ nakon protesta 15. marta 2025. godine, u kojoj je tvrdio da je upotrebljen zvučni top nakon čega je došlo do širenja straha i panike među građanima.

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