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"Još jedna lepa vest za našu zemlju! Srbija će u maju sledeće godine, tokom "EXPO BELGRADE 2027" biti domaćin velikog i važnog samita „ITU AI for Good Impact Europe“. To će biti treći takav regionalni samit u svetu, nakon Indije 2024. i Južne Afrike 2025. godine. Sledeće, 2027. godine, samit „ITU AI for Good Impact“ će po prvi put biti održan u Evropi, i to u našoj zemlji.

To je zaista veliko međunarodno priznanje za Srbiju, koja ulazi u krug zemalja domaćina najvećih svetskih tehnoloških događaja, kao i pokazatelj da je „EXPO 2027“ prepoznat kao globalna platforma tokom koje će se voditi najvažnije rasprave o tehnologijama koje oblikuju budućnost čovečanstva.

EXPO će biti najveći događaj u svetu sledeće godine, na kome će učestvovati 140 zemalja i koji će posetiti više od četiri miliona ljudi, i koji je naša velika razvojna šansa i motor razvoja ekonomije. I upravo je činjenica da će Srbija biti domaćin samita „ITU AI for Good Impact Europe“, u okviru Biznis programa EXPO 2027, primer kako EXPO doprinosi razvoju zemlje i njenom pozicioniranju u modernom svetu i kako stvara mogućnosti i donosi nove velike projekte.

Samit će biti odlična prilika i za zemlje učesnice da predstave svoja dostignuća na polju razvoja i upotrebe veštačke inteligencije, te da uspostave kontakte sa međunarodnim partnerima - drugim zemljama, investitorima, svetskim kompanijama.

Podsetiću da će dok bude trajao EXPO, u Beogradu biti održan i „GITEX Serbia 2027“, što će biti jedan od najvećih događaja u oblasti tehnologije i visokih tehnologija u svetu, a koji će takođe okupiti veliki broj svetski poznatih inovatora i kompanija.

Ovakvi skupovi će dodatno doprineti da se Srbija predstavi kao zemlja inovacija, novih tehnologija, znanja, i dati pozitivan signal za dolazak renomiranim svetskim kompanijama, inovatorima, istraživačima, međunarodnim organizacijama.

Konačno, ponosni smo što je Srbija u prethodnom periodu ostvarila zaista zapažene rezultate u oblasti digitalnog razvoja, elektronske uprave i razvoja veštačke inteligencije, i što smo na vreme prepoznali mogućnosti koje pruža AI.", napisao je ministar Mali.