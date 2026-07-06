Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je na inauguraciju Nikolasa Madura u Venecuelu išla kao ponosni predstavnik Srbije i dodala da će uvek ići na inauguraciju najvišeg rukovodstva svake zemlje koja ne priznaje lažnu republiku Kosovo.

Brnabić je na sednici Skupštine, odgovarajući na primedbu poslanika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da je išla na inauguraciju Madura, rekla da to što je Đilasu stalo do tzv. Kosova kao do lanjskog snega predstavlja njegovu političku platformu i da to građani treba da znaju.

„Po stoti put da odgovorim na to što sam išla kao predstavnik, ponosni predstavnik Republike Srbije, na inauguraciju Madura u Venecueli. Išla sam, išla bih ponovo, i ići ću uvek na inauguraciju rukovodstva, najvišeg rukovodstva svake zemlje koja ne priznaje takozvanu lažnu republiku Kosovo i priznaje i poštuje teritorijalni integritet moje zemlje, Republike Srbije, međunarodno pravo i Povelju Ujedinjenih nacija. To što vi to ne razumete i to što vama do Kosova i Metohije stalo kao do lanjskog snega, to nije samo vaš problem, to je velika vaša nesreća”, rekla je Brnabić u parlamentu obraćajući se iz poslaničke klupe.

Istakla je da je išla i da će ići u svaku zemlju kojoj hoće da se zahvali za to što priznaje teritorijalni integritet Republike Srbije i Kosovo i Metohiju kao sastavni deo Republike Srbije.

Dodala je da za bivši DOS-a ni Vojvodina nije deo Srbije.

„To smo mi čuli u subotu. Zato što ste vi napisali, citiram, „Platforma za evropsku Srbiju od danas zajedno deluje i na nivou Vojvodine”. Zamislite vi to. Od pre mesec dana ili od pre dve nedelje deluju na nivou Srbije, a sada deluju i na nivou Vojvodine? Pa Vojvodina je takođe Srbija, kao što je Kosovo i Metohija Srbija”, naglasila je Brnabić.

Kako je navela, to govori da bi oni sutra rasparčali Srbiju dodatno, pošto su, kako je rekla, pustili da Priština jednoglasno proglasi nezavisnost i reagovali tako što su izdali jedno saopštenje za novinare.

„E, tako ta platforma za evropsku Srbiju, poštovani građani Republike Srbije, promoviše politiku da su pozivni broj +384 već rezervisali za takozvanu Republiku Vojvodinu”, rekla je Brnabić, prenosi Tanjug.

Đilas je prethodno kritikovao predstavnike vlasti što je predsednica Skupštine bila u Venecueli na Madurovoj inauguraciju, tvrdeći da se „tako ne ide u Evropu”.