Tim povodom oglasila se Ana Brnabić na Instagramu:

"Beograd je danas i sutra domaćin Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ovo je prva zajednička inicijativa redovnog formata okupljanja najviših zvaničnika, kako bismo razgovarali o evropskim integracijama u novim geopolitičkim okolnostima, ulozi nacionalnih parlamenata u procesu pristupanja Evropskoj uniji i jačanju međusobne saradnje.

Zajedno sa predsednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom imala sam čast da otvorim ovu konferenciju, koja predstavlja važnu priliku za razmenu iskustava, unapređenje interparlamentarne saradnje i jačanje dijaloga među državama kandidatima. Zahvaljujem se i predsedniku Srbije Aleksandru Vučića na uvodnom obraćanju i snažnim porukama partnerstva koje je ponovo poslao. Baš kao što je on rekao - zajedno možemo da uradimo više i da postignemo mnogo toga.

Verujem da samo kroz zajednički rad možemo doprineti uspešnijem i efikasnijem procesu evropskih integracija svih zemalja kandidata, jer svi mi zajedno oblikujemo evropsku budućnost.

Od srca se zahvaljujem svim gostima na učešću, želim vam uspešnu konferenciju i da se u Beogradu osećate kao kod svoje kuće.", napisala je ona.