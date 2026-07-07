- Zahvalan sam predsedniku Trampu. Ja ću danas imati susret i sa pastorom Bernsom i nekim još američkim prijateljima. Naporan dan. Za nas je važno da gradimo dobr odnose sa SAD i trudićemo se. Mislim da su to za nas veoma bitne stvari. Nadam se da uskoro završavamo ovu sagu oko MOL-a i NIS-a. Verujem da ćemo i sa ruskim i mađarskim prijateljima moći da rešimo to. Nije jednostavno i lako. Ne mogu da govorim gde su sve problemi. Nije u redu, ne možete tokom pregovora o tome da govorite. Ali ljudi da znaju da to nije nimalo jednostavno. Nama bi mnogo značilo da tu imamo jednostavnu situaciju i da možemo da se posvetimo radu, napretku. Pokušaću danas da stignem i do Ekspa, jer će neki od gostiju otići da vide kako to izgleda - istakao je Vučić.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za Foks njuz da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživeli dramatičnu promenu tokom mandata predsednika Donalda Trampa, što je, kako kaže, promenilo i percepciju građana u zemlji, u kojoj su sećanja na NATO agresiju 1999. godine, kako se navodi, i dalje duboko ukorenjena.

Vučić je, u tom intervjuu, pozvao Trampa da poseti Srbiju.

Podsetimo, ovo nije prvi put da američki lider deli na društvenim mrežama Vučićeve reči.

Tramp je i u maju objavio na svojoj društvenoj mreži Istina intervju predsednika Vučića koji je tada dao za „Breitbart“.