“Prema mojim saznanjima, neki od važnih ambasadora dali su im tu garanciju, pa je DPS preuzeo rizik da glasa za izmene Ustava, koje će vladajuća većina obilato iskoristiti u svojoj predizbornoj kampanji kako bi predstavila sebe kao vlast koja je uvela Crnu Goru u EU”, navodi Medojević.

Dodaje da DPS glasanjem za izmene Ustava politički ne dobija ništa, a istovremeno pomaže vladajućoj većini da popravi svoj politički rejting.

Prema mišljenju Medojevića, ova odluka za DPS nosi ozbiljan sistemski rizik iz dva razloga: Kako verovati patološkom lažovu Milojku Spajiću, koji je već više puta prevario i slagao ambasadore vodećih zemalja EU u vezi sa ulaskom DPS-a u vlast, pita Medojević.

Ističe da rejting PES-a dramatično pada i da je moguće da ta stranka neće biti u poziciji da odlučuje o formiranju Vlade nakon izbora 2027. godine.

“U PES-u već postoje ozbiljne podele koje prete raskolom u stranci. Jedan deo PES-a kontroliše Andrija Mandić, dok drugi deo kontrolišu Branko Krvavac i Nemanja Laković, koji se zalažu da se NSD izbaci iz Vlade, uz pomoć Šukovića i Novovića, od kojih se očekuje da otvore korupcionaške afere protiv nekih vodećih funkcionera NSD-a koji upravljaju resorima energetike, Morskog dobra i urbanizma”, tvrdi predsednik PzP-a u objavi na Fejsbuku.

Ukazuje da Spajić za sada balansira između ove dve frakcije, ali je ovaj sporazum o glasanju za izmene Ustava, u suštini, tajni koalicioni sporazum o koordinaciji zajedničkih aktivnosti PES-a i DPS-a do izbora 2027. godine.

“Ključni cilj tog sporazuma je da se spreči hapšenje Mila Đukanovića i da se DPS vrati na vlast”, zaključuje Medojević.