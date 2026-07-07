- Ovo vam nije Ćacilend gospodine Kneževiću, sačekajte da vam se obratim. Sedite, nemojte da bežite gospodne Kneževiću - kazao je Pejović dok je Knežević kazao da ne beži i da ustao da uzme vodu, na šta je dobio podrugljivo od Pejovića:

- Trebaće vam voda, trebaće. Vodite računa šta pričate. Sedite tamo da vam objasnim neke stvari, sedite - kazao je Pejović Kneževiću koji je uzaludno pokušavao da dođe do reči.

Predsednik opozicione Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević doveo je atmosferu do usijanja kada je tokom "premijerskog sata" predsedniku Vlade Milojku Spajiću čestitao na postignutom dogovoru vladajuće većine i DPS-a o ustavnim promenama.

Knežević je to nazvao novom koalicijom u Crnoj Gori i optužio premijera Spajića da je oživeo Mila Đukanovića u njegovom punom sjaju anti-srpstva.

- Napravili ste koaliciju sa DPS-om, nekadašnjim Sovjetskim, a danas Evropskim savezom, sa Duškom Markovićem... Sve ono za šta ste optuživali DNP preko armije botova koje plaćate novcem poreskih obveznika, napravili ste sinoć vi. To nije samo čin veleizdaje, već i zločin nad srpskim biračima - rekao je Knežević tokom "premijerskog sata" i dodao:

- U kuloarima ste pričali da govorite srpskim jezikom i da nema većeg Srbina od vas - rekao je Knežević i dodao da mu je savetnik predsednika Srbije Zoran Korać svojevremeno to potvrdio sa obrazloženjem da nije moguće naći još jednog Milojka u Crnoj Gori, a da nije Srbin. I bio je, kaže, u pravu. Zločin nad srpskim jezikom!

Knežević je u osvrtu na dogovor o ustavnim promenama vlasti i opozicije optužio Spajića da je "probudio političkog satanu Mila Đukanovića" za koga se, kako je naveo, "mislilo da smo ga davno krstom, molitvom i litijama poslali u večitu tamu političkog zaborava i nepomeništva".