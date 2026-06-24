U blokaderskim redovima vlada totalno rasulo, a sudeći po onome što se u javnosti videlo tokom prethodnih nekoliko dana, još je gore iza zatvorenih vrata.

Već neko vreme bukti rat na relaciji Dragan Đilas - Milo Lompar, a sada je on doveden do usijanja.

Naime, Đilas se na svom zvaničnom nalogu ostrvio na Lompara. Napao ga je uz tvrdnje da deli narod.

Đilas je tom prilikom podelio isečak gostovanja Mila Lompara na televiziji KTV gde je bio gost emisije "Bez straha" sa Nemanjom Šarovićem.

Nakon što je Đilas ovo objavio ovaj mu uzvratio i onda se ceo tviter međusobno posvađao!

Na mreži pljušte uvrede, optužbe, razotkrivaju jedni druge, podsećaju na izdaje, prevare, novac, gazde iz EU, lažne diplome i sve ono što su radili dok su “borili se za narod”.

Podsetimo, ovo nije prvi put da Đilas kritikuje Lompara jer ga pominjanje Lompara kao mogućeg kandidata "studentske" liste vrlo uznemiruje.