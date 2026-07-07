Ognjena Starović, iz odela "petooktobarca", poslala je vrlo poučnu poruku omladini na blokadama. Majčinski, ili sestrinski, objasnila je najjednostavnije zašto naša deca ne bi smela da budu u zabludi.

- Nikada se neću odricati svoje prošlosti i bila sam taj "petooktobarac". Mislim da dosta ljudi iz moje okoline to vrlo dobro zna: 5. oktobra bila sam u Beogradu. Moja ćerka, međutim, nije na blokadama. I, drago mi je. Nisam je tako vaspitala ali, s druge strane, ne zameram deci od 15, 20 ili 25 godina. Za mene su sve to deca, koja jesu tamo i to negde razumem. To pripada njihovim godinama. To je bunt, to misle kao što sam i ja mislila sa svojih dvadeset - da sam najpametnija na svetu i niko apsolutno nije mogao ništa da mi sugeriše - navela je Ognjena Starović

Zatim se nadovezala i na svoju generaciju...

- Ne mogu da razumem moju generaciju. Ne mogu da razumem kada na tim blokadama vidim ljude mojih godina. Pa ne može vam neko podvaliti dva puta isto. Prošlo je 25 godina od 5. oktobra. Valjda se sećate šta je bilo tada? Valjda se sećate koje su to bile izneverene nade? Valjda se sećate rasprodaje zemlje posle toga? Valjda niste zaboravili sve to. A oni, njih vidim, sva sreća ne u velikom broju, vidim te ljude na blokadama. E to je ono, prosto ne znam ni šta bih ni kako da razgovaram sa takvim ljudima. Želim da razgovaram i uvek sam za razgovor, ali ako ti nisi za 25 godina nisi ništa iskustveno shvatio, onda... - završava Ognjena Starović.

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