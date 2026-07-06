Međusobni sukobi blokaderske opozicije, kao i sa studentima blokaderima nastavljaju da se produbljuju, a poslednjih dana gotovo da nema teme koja nije postala povod za javne prozivke.

Situacija među blokaderima uzburkala se posebno posle debakla blokaderskog skupa održanog u Kraljevu pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan", na kome je jedan od govornika bila i Jelena Pavlović, narodna poslanica, nekada poslanica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića.

Među prvima na nju se tada obrušio Naim Leo Beširi uz poruku studetnima blokaderima: "Ograda od Proglasa. Zagrljaj Nestorovićevim svedocima. To je trenutna situacija". Tada se i Đorđe Miketić se takođe ostrvio na Jelenu Pavlović.

Blokader iz redova opozicije u Kraljevu Ivan Matović poručio je tada da ne želi "nikakve Nestorovićeve poslanike na bini". Međutim, ova objava otkrila je i razdor među studentima blokaderima. Krenulo je upiranje prstovm i ko je kriv.

"Samo hoću da dodam da su organizaciju radili beogradski studenti (blokaderi)", pravdali su se jedni.

Ubrzo krenulo je i dovođenje u pitanje dalje podške studentko blokaderskoj listi. Naime, nakon blokaderskog skupa (debakla) u Kraljevu mogli smo da vidimo kako članovi blokaderskog ZLF-a se ograđuju pa ističu "podrška nikada nije bila trajna", već "uslovljna".

Imali smo prilike da vidimo i da je danas, 6. jula, Jelena Pavlović rešila da udari svom snagom na blokadere iz bivše vlasti. Na društvenoj mreži "Iks" prozvala ih je kao niko do sada:

"Imajući u vidu da je SNS imao svoj skup 27 juna, a studenti 28 juna, mislim da bi bilo fer da i opozicija koja neprestano poziva studente na ujedinjenje, pa i ona koja kaže da će samostalno, zakažu svoj skup."

Predviđanje profesora se ostvarilo

Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić još u februaru ove godine ocenio je da je "loša dinamika" to što studetni nastupaju anonimno u javnosti. On je izneo predviđanje da raskol blokaderske opozicije i blokadera planumaša će biti sve veći, odnono kako ističe, "ove loša dinamika" biti sve negativnija.

- Zamislite situaciju da građani Srbije žele da porazgovaraju sa predstavnicima studentskog pokreta. Sa kim razgovaraju? Mi vidimo lošu dinamiku na relaciji između opozicije i (blokadera) studenata, koja će biti sve negativnija... Ukoliko bi opozicija želela da razgovara sa njima o nekoj saradnji, sa kime oni razgovaraju? - rekao je Bešić.

Upravo ovo predviđanje profesora Bešića, da će raskol postati se izraženiji potupuno se ostavrilo. Međutim, interesantno je i šta je usldilo nakon zapažanja profesora Bešića da blokaderi studenti nastupaju anonimno.

"Ja sam medij, nemam ime"

Ova anonimnost ukazala je ozbiljnu indokrinaciju koja se sprovodi na fakultetima. Umesto znanja i kritičkog mišljenja, mladi su podvrgnuti blokaderskoj indoktrinaciji

Dva meseca nakon što je profesor Bešić istakao problem anonimnosi u blokarskim istupima studentkinja blokaderka koja je gostovala u Utisku nedelje uporno je ponavljala: "Ja nemam ime i prezime, ja sam medij".

O ovom blokaderskom istupu koji je u javnosti podigao veliku prašinu, govorio je profesor Čedomir Antić.

On je o blokaderki koja nije želela da se predstavi u "Utisku nedelje" rekao:

"Tako je bilo u Pol Potovoj Kambodži isto. Oni su smatrali da su svi ljudi koji su bili u prethodnom režimu, da treba da budu odstranjeni, a kad su ih pitali - pošto su to uglavnom bili stariji maloletnici, mlađi punoletnici – oni bi rekli: 'Pa Angkar je to naredio'. Dakle, kao i ovaj plenum, znači to je viša komanda naredila i tu nema šta da se raspravlja."

O istupu blokerke "koja je medij" za Alo! je tim povodom mr Tatjana Subotić, specijalista medicinske psihologije. Ona je istakla rizike koje nosi kolektivi identiteta, a posebno da to podstiče polarizacije i podele, odnosno, povećava tenzije i smanjuje prostor za dijalog. Celu njenu izjavu možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.