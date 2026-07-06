Medij koji svakodnevno širi bezočnu blokadersku propagandu u trenutku dok stižu odlične vesti za Srbiju, piše da predsednik Republike Srbije Aleksandar "Vučić iz Gruzije najavljuje osnivanje 'društva gubitnika' ".

Upravo ovaj naslov jasno oslikava dokle ide frustracija blokaderskih "megafona zbog prepoznatog uspeha Srbije na čelu sa Vučićem.

"Gruzija je od pre dve godine kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, i verujem da ću u narednom periodu pozvati zemlje kandidate da dođu u Beograd, pa da razgovaramo o tome kako i na koji način da se postavimo prema Briselu, kako i na koji način da jedni drugima pomažemo, kako da sagledamo zajedničke stvari i zajedničke interese“, poručio je Vučić iz Tbilisija, a blokadersko glasilo Nova S piše da "Vučić najavljuje okupljanje "društva gubitnika" iz pravo iz Gruzije, zemlje koja je simbolautoritarnog uređenja".

Lideri EU odlučilili da Srbiju treba nagraditi

Na prvi pogled možda nekome ne bi bilo jasno odakle takav izliv frustracije u blokaderkom mediju, kao i zašto su blokaderi odjednom spremni da se obruše i na Gruziju. Ali kao imamo u vidu da su upravo najveći lideri EU odličili da je Srbiju na čelu sa predsednikom Vučićem potrebno nagraditi, izliv besa koji posmatramo u blokaderskim glasilima postaje mnogo jasniji.

Naime, u trenutku dok se vodi brutalna blokaderska kampanja, koja želi da predstavi Aleksandra Vučića kao nekoga ko nema podršku Evrope, a blokadere kao "proevropske" igrače, vidimo da najveći evropski lideri, Ursula fon der Lajen, Emanuel Makron i Fridrih Merc daju nesumnjivu podršku upravo Vučiću na evropskom putu Srbije.

Činjenica da Vučića veoma cene i poštuju najviši evropski lideri je svakako udarac za raznorazne "piculiće" kako u Srbiji, tako i u susednoj Hrvatskoj, pa nije ni čudo što je ova jasna podrška Vučiću, hrvatima i blokaderima tako teško pada i zašto žele da blokiraju planove Brisela za otvaranje Klastera 3.

U komentarima na društvenim mrežama možemo videti ocenu da dok zvanični Brisel hoće da otvori Klaster 3, blokaderi to uporno pokušavaju blokiraju.

Podestimo, Evropska komisija predstaviće članicama Evropske unije pisanu preporuku da je Srbija spremna za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima i preporučiće da se ovaj klaster otvori tokom jula, preneli su danas mediji pozivajući se na pouzdane izvore u Briselu.

Isitče se da je ovo bila glavna tema sastanka predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, francuskog predsednik Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Fridriha Merca sa predsednikom Republike Srbije Aleksandarom Vučićem na samitu u Crnoj Gori.

Međutim, izliv frustaracije zbog veliko poštovanje koje Vučić ima od strane vodećih EU lidera, kao i jasno prepoznavanje uspeha Srbija na evropskom putu nije izazvao frustraciju samo kod blokaderskih glasila u Srbiji, već i kod hrvatskih glasila dobro poznatih po antisrspkoj retorici ali i neupitnoj podšci blokaderima.

Već u naslovu hrvatsko glasilo je istaklo je da je ovo "nadrealna situacija", jer po njihovom mišljenu Srbija ne bi trebala da bude nagrađena.

Detalje možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.

Beograd domaćin Konferencije 7. i 8. jula

Podsetimo, Beograd će 7. i 8. jula biti domaćin Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata.

Tema dijaloga je „Evropske integracije u novim geopolitičkim okolnostima: uloga parlamenata država kandidata u jačanju evropske saradnje i unapređenju procesa pristupanja Evropskoj uniji“.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratiće ce učesnicima Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u sutra u 12.00 časova.