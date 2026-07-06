Blokaderi za svaki politički neuspeh, unutrašnje podele ili pad podrške automatski nalaze istog krivca – predsednika države.

Raste konfuzija i paranoja unutar blokaderske scene, koja sve teže pronalazi zajedničku strategiju i odgovor na političke izazove.

U nedostatku jasnog plana i konkretnih rešenja, sve češće se mogu čuti teorije prema kojima je „sve pod kontrolom vlasti“, uključujući i medije koji godinama važe za njene kritičare.

Posebno je zanimljivo što se u poslednje vreme pojavljuju tvrdnje da će vlast navodno „preuzeti kontrolu“ i nad blokaderima koji se predstavljaju kao studenti, iako upravo ti pokreti insistiraju na svojoj autonomiji i nezavisnosti od političkih partija.

Jedan od vodećih blokadera na Iksu piše:

-Vučićev plan za je postao jasan i sastoji se od tri faze. Prva, preko "nezavisnih" medija, analitičara i tzv. "studenata" naterati opoziciju da ne izađe na izbore i podrži studentsku listu. U drugoj fazi bi se skoncentrisao na jedinog preostalog neprijatelja, radio bi na podeli studentskog pokreta po ideološkoj liniji, priče radi na "građanski" i "patriotski" deo, naravno patriotski bi bio pod njegovom apsolutnom kontrolom. U trećoj fazi bi fingirao svađu unutar studentskog pokreta gde bi patriotski deo pokreta pričao nešto odprilike, građaniste su preuzeli Brisel i Ðilas.