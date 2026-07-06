-Nažalost mislim da je to jedno suočavanje s tim da su nade većeg broja ljudi da su ti mladi studenti nešto drugačije, nešto novo, nešto magično srušene - izjavio j blokader Ivan Živkov.

On je izneo tri činjenice koje potvrđuju da je "studentni pokret" prevara: da nigde u svetu studenti ne učestvuju u izborima, da neko iz senke upravlja i savetuje ih i da njihovi saveti nisu pravi već samo zloupotreba pred izbore.

-"Studentni pokret" je očigledno ušao u fazu svog političkog profilisanja, neko ko tim mladim ljudima daje savete u kom smeru da se profilišu ih očigledno savetuje da treba da zauzmu taj neki konzervativno desni patriotski kurs i da će tako imati bolji rezultat na izborima rekao je Živkov, pa dodao:

-"Studentski pokret" je jedna vrsta političkog eksperimenta, Tako nešto nep ostoji u evropskim državama, nigde studenti ne učestvuju na izborima, pogotovo ne na takav način da se ne zna ni ko su im prestavnici ni koje su im procedure odlučivanja. Mi ne znamo ko je odabrao te govornike za skup u Kraljevu. Ima indicije, ali ne znamo ko je, i u tome je čitav problem sa studentskim pokretom, to je jedna vrsta "mačke u džaku".

Blokader je dodao da "mi zapravo ne znamo šta stoji iza toga, ko će biti kandidati na izborima i kakvu će oni polititiku sprovoditi".