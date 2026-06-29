Skupina koja sebe naziva studentima u blokadi je još jednom pokazala da kada ne maltretiraju i ne napadaju građane Srbije kojima ne daju da mirno žive, onda napadaju i maltretiraju jedni druge.

Često su te njihove situacije tako nadnaravne da čak ni majstori komedije apsurda kao što je "Leteći cirkus Montija Pajtona", ni u najluđim snovima nisu mogli da zamisle toliko bezumlje.

Mada, ako ćemo pošteno to je kod studenata blokadera i očekivano jer je to jedna heterogena skupina koja ima različite interese, ciljeve i poglede na svet. Onako kada ih čovek pogleda liče kao da je neko napravio skup vegetarijanaca i vlasnika mesara, eto toliko zajedničkog imaju.

Poslednji takav primer je napad studenta blokadera Pavla Cicvarića na govrnicu sa blokaderskog skupa u Kraljevu Jelenu Pavlović. Da ironija bude još veća nju su kao govornika izabrali baš studenti blokaderi.

On je napisao:

"Sramota je što ste vi bili govornik, jer ste saradnik.

Odmah da vam kažem: ne predstavljate ni mene, ni bezbroj ljudi koji se godinama iskreno bore protiv ove vlasti.

Ko god se na ovaj način pravda, a takvih ima, obična je kukavica koja se krije iza termina 'studenti'."

Građanima Srbije ostaje samo da se čude i da se pitaju ko su ovi ljudi i koga zapravo bilo ko od njih predstavlja i odakle im uopšte pravo da već godinu i po dana maltretiraju celu zemlju?