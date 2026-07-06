U Specijalnom sudu u Beogradu danas su na suđenju pripadnicima grupe Veljka Belivuka i Darka Šarića prikazane proruke sa kriptovane aplikacije “Skaj” nakon ubistva “škaljaraca” Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini.

Iz prikazanih poruka se najpre vidi da su pripadnici grupe pokušavali da lociraju Dedovića i Stamatovića u Atini, sve do 19. januara 2020. godine kada su ih i pronašli u jednom restoranu. Među porukama objavljenim pred sudom pripadnici grupe navode da su “Stevo i žena” stajali ispred restorana, kao i da ih “unutra deru, overe po pet u glavu” i “da ispale svaki metak”.

Prema navodima iz optužnice, u restoran su ušla četiri muškarca, odnosno Milinko Brašnjović, Ljubomir Lainović, Marko Petković i Dragan Tomić, koji su ubili Dedovića i Stamatovića i pobegli. Potom su prikazane poruke u kojima pripadnici grupe obaveštavaju Radoja Zvicera, vođu kavačkog klana, da su Dedović i Stamatović “overeni”, na šta su usledile poruke “to kume”, “volim vas sve najviše” i “idem da se razbijem negde noćas, kunem ti se”.

Takođe su učesnici događaja u porukama opisali da su sa 12 metaka pogodili Dedovića, kao i ko je od izvršilaca u koga pucao, ali ih nisu nazivali po imenima već po “Skaj” nadimcima. Na kraju su naveli i da je Stamatovićeva žena ranjena u pucnjavi. Suđenje se nastavlja sutra. Optuženima se sudi za ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu 2020. godine. Optužnicom u ovom slučaju je obuhvaćeno ukupno 19 osoba, koje se terete za četiri ubistva.

Protiv navodnog vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera povodom ovog slučaja se postupak vodi u Grčkoj.