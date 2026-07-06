Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov oštro je kritikovao opozicione poslaničke grupe u Narodnoj skupštini.

-Ovo je predizborna kompilacija, ono kao kad se dvoje zabavljaju, a onda se rastaju i naprave kompilaciju pesama za rastanak. Vi se čudi što mi držimo sastanke, čudite se i što mi pratimo, to je suštinska razlika između nas i vas. Vi samo pišete i mislite da je to dovoljno, morate da pratite malo i šta rade drugi.

-Što se tiče ove laži o Aleksandru Papiću... Taj čovek je pod tolikom zaštitom našom da je bio uhapšen, a onda kaže isti taj Papić "Na kraju tog pisma ne stoji moj potpis jer to pismo je potpuni plagijat, potpuna laž i izmišljotina. Krenuću od one stvari koja je najvažnija, policija je odradila predistražni postupak na koji sam ja pozvan. Imam iza sebe brdo izmišljenih afera i laži koji pišu o meni. To su bile njihove afere i tako su nameštali tendere." E sad neka se odluči da li mu veruje ili ne veruje, a evo šta kaže ovaj kome on veruje - kaže Jovanov i dodaje:

-I druga stvar, kako mi kupujemo pred izbore i tako dalje. 2018. povećanje penzija 5,9 odsto, 2019. godine 4,1 odsto, 2020. godine 5,4 odsto, 2021. godine 5,9 odsto, 2022. godine 5,5 odsto u januaru i 9 odsto u novembru vanredno. 2023. godine 12,1 odsto u januaru plus 5,5 u oktorbru vanredno. 2024. 14,8 u januaru, 10,9 decembar, 2025. godine 12,2 odsto i tako dalje... To je ono što ne razumeju, a to se zove briga o ljudima. Svake godine kada je u mogućnosti ova država pomaže svojim građanima jer nije poenta da se bavite politikom, ekonomijom i privredom ove zemlje da biste pričali o statistici, nego da građani imaju korist od toga što državi ide dobro. I ovaj paket mera je samo u nizu, a to što ste se vi rugali kada je bila bilo kakva pomoć ljudima... Narod će odlučiti za koga će glasati, jer ne možete da kupite ono što nije na prodaju, ni povećanjem penzija ni smanjenjem cena lekova. Ja mislim da narod Srbije nije da prodaju i da se ne prodaju - poručio je Jovanov.