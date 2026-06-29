Situacija među blokaderima uzburkala se posle debakla blokaderskog skupa održanog u Kraljevu pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan", na kome je jedan od govornika bila i Jelena Pavlović, narodna poslanica, nekada poslanica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića.

Na njeno pojavljivanje na blokaderskom skupu reagovao je i Ivan Matović, blokader iz redova opozicije u Kraljevu, zamerajući studentima bloakderima što su je doveli na binu.

- Ne želim nikakve Nestorovićeve poslanike na bini - naspisao je Ivan Matović na društvenoj mreži Iks.

Ova njega objava otkrila je i razdor među studentima blokaderima povodom ovog pitanja.

Naime, u odgovoru na objavu Matovića, jedan od blokadera iz Kraljeva istakao je da su studenti blokaderi iz Beograda odgovorni za pojavljivanje Jelene Pavlović na bini.

- Samo hoću da dodam da su organizaciju radili beogradski studenti (blokaderi) - napisao je blokader iz Kraljeva u odgovoru Matoviću.

BONUS VIDEO