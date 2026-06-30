Na društvenoj mreži Iks deli se reakcija odbornika ZLF Užice Vladana Sinđelića koja prema reakcijama na društevnim mrežama ukazuje ne samo na podeljenost i razdor među blokaderima, već i proračunatost, pa se sada od svake podrške ograđuju.

Sve je počelo kada je poslanik ZLF Rastislav Dinić rekao da bi nastavak unilateralne podrške te stranke studentsko blokaderskoj listi bio greška i da je bilo dobro što je odluka bila oročena.

Ova njegova izjava izazvala je lavinu reakcija. Prvo se oglasio Marko Vujačić, koji kaže da Dinić ne govori u ime Zeleno-levog fronta već iznosi svoj lični stav na šta ima pravo, kao i da taj stav ne predstavlja zvaničnu politiku ZLF, i da će konačna odluka biti doneta uskoro.

Ubrzo je i njegova izjava dobila reakcije da ni on ne govori u ime ZLF, kao ni Dinić.

- Prenosim odgovor našeg sjajnog užičkog odbornika Vladana Sinđelića sa Fejsbuka: Ni Marko Vujačić ne govori u ime Zeleno-levog fronta već u svoje lično ime, na šta, kao i Rastislav Dinić ima svako pravo. Veliko veće ZLF jeste donelo odluku o podršci (blokaderskoj) studentskoj listi u slučaju da se izbori održe u junu ili julu. Kako ti izbori nisu održani u junu, a ne postoji ni teoretska šansa da se ti izbori održe u julu, odluka je praktično neprimenjiva/nepostojeća. S tim u vezi, odluka o “trajnoj” podršci (blokaderskoj) Studentskoj listi (šta god to značilo), nije usvojena na Velikom veću pa samim tim nije zvaničan stav Zeleno-levog fronta - navodi se u obavi na društenoj mreži Iks,

Po svemu sudeći, uz ovoga vidimo ne samo da postoji dubok razodor u blokaderskm ZLF već i generalno jasno proračunat odnos podršci za bloadersku listu. Kako kako vreme teče jedni drugima okreću leđa.