Situacija među blokaderima je odavno komedija apsurda, a sada je prevazišla čak i i te granice što se vidi po objavama novog lidera "studenata" blokadera Jelene Pavlović.

Ona je rešila da udari svom snagom na blokadere iz bivše vlasti. Na društvenoj mreži "Iks" prozvala ih je kao niko do sada:

"Imajući u vidu da je SNS imao svoj skup 27 juna, a studenti 28 juna, mislim da bi bilo fer da i opozicija koja neprestano poziva studente na ujedinjenje, pa i ona koja kaže da će samostalno, zakažu svoj skup."

Usput je suptilno prozvala i ZLF.

Njima je poručila:

"P.S. Da ne zameri ZLF, zaista ne znam u kojoj su grupi, a koliko vidim ne znaju ni oni."

Raspad nekada naizgled jedinstvenog blokaderskog fronta se nastavlja a mi u realnom vremenu gledamo kako se cepaju na sve više i više frankcija.