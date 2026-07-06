Potpredsednik SRS Vjerica Radeta podsetila je na oštar stav te partije o blokaderima.

"Mi smo prvi i jedini govorili: „Ljudi, to nisu studenti. Nemojte ih zvati naša deca.“ Kad kažemo naša deca, pa onda neko kaže treba ih hapsiti i tako, onda ko god gleda kaže: „Bože, pa kakvi su ovi, pa šta im smetaju naša deca?“ Nisu to naša deca. To su prodate duše, kupljeni mladi ljudi koji rade za neke strane službe. Naravno da rade za neke ozbiljnije, neki manje ozbiljne pare. I sad naravno ima tu i onih koji su prosto zavedeni. I to se vidi sad, to se videlo sad u Kraljevu koliko se njihov broj smanjio", kazala je Radeta za TV KCN.