Teško je i ispratiti ko je protiv koga, ko je ljut, a ko uvređen.
Svi su razočarani.
Naim Leo Beširi lamentira nad sudbinom ProGlasa i žali zbog "zagrljaja sa Nestorovićevim svedocima."
Poslanica Jelena Pavlović koja je sinoć govorila na blokaderskom skupu "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu je i sama vodila ljude da aplauridaju predsedniku
"Ograda od Proglasa. Zagrljaj Nestorovićevim svedocima. To je trenutna situacija", piše Beširi na Iksu.
Đorđe Miketić se takođe ostrvio na Jelenu Pavlović:
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