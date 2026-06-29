Teško je i ispratiti ko je protiv koga, ko je ljut, a ko uvređen.

Svi su razočarani.

Naim Leo Beširi lamentira nad sudbinom ProGlasa i žali zbog "zagrljaja sa Nestorovićevim svedocima."

Poslanica Jelena Pavlović koja je sinoć govorila na blokaderskom skupu "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu je i sama vodila ljude da aplauridaju predsedniku

"Ograda od Proglasa. Zagrljaj Nestorovićevim svedocima. To je trenutna situacija", piše Beširi na Iksu.

Đorđe Miketić se takođe ostrvio na Jelenu Pavlović: