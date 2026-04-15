Potpredsednik Narodne skuštine Marina Raguš izjavila je danas da vladajuća koalicija nema problem sa održavanjem sednice na kojoj bi se razmatrao predlog za glasanje o nepoverenju vladi, ali da nema opravdanja za izostanak opozicionih poslanika koji su taj predlog podneli. "To je određena vrsta neozbiljnosti, pogotovo oko tako važne teme kao što je rasprava o nepoverenju vladi", rekla je Raguš za Tanjug govoreći o odlaganju današnje sednice na čijem dnevnom redu je Predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije.

Raguš je navela da se u 12.15 časova, iako je predlog potpisalo 62 poslanika opozicije pojavio tek 31 potpisnik. Takođe, naglasila je da je za kvorum za glasanje o otvaranju rasprave na sednici skupštine potrebno 126 poslanika. Ona je ukazala i da ako bi se i izglasalo nepoverenje Vladi to ne znači da se ide ka novim, odnosno vanrednim izborima.

"Ne raspušta se Skupština, nego predsednik Republike onda opet saziva sve političke aktere i kreće proces ispočetka, jer je on jedini nadležan da kaže: E sad idemo na vanredne izbore", objasnila je Raguš. Raguš smatra i da svaki put tokom zasedanja Narodne skupštine opozicioni poslanici koriste priliku da ne govore na temu dnevnog reda, već o nepoverenju nekog od članova vlade ili celokupne vlade. Raguš je navela da nemaju problem sa održavanjem ove sdnice, ali da je ideja da se uspostavi dijalog i neka vrsta političkog dogovora između poslanika vladajuće koalicije i opozicionih poslanika.

Takođe, ukazala je da građani Srbije očekuju od poslanika da imaju civilizovan dijalog koji će se voditi u smeru formiranja političkog dogovora između poslanika.

"Drago mi je da građani imaju prilike da vide našu strpljivost i naše pokušaje da konačno počne da se priča, da imamo nekakvu vrstu političkog i dijaloga i dogovora, makar u nekim najosnovnijim stvarima, jer parlament vam je jedino mesto gde se vlast i opozicija sastaju", rekla je Raguš.

Ona je ocenila da je, uprkos teškim rečima, napravljen mali korak ka pronalaženju "najmanjeg zajedničkog imenitelja" u smislu dostojanstvenog tona parlamentarne debate. Sednica Skupštine Srbije na čijem dnevnom redu je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, koji su podnela 62 poslanika opozicije, zakazana ponovo, za sutra u 10.00 sati, objavljeno je na sajtu parlamenta. Ta sednica bila je prvobitno zakazana za danas, ali je zbog nedostaka kvoruma odložena za sutra. Za sutra sa pocetkom u 12.00 časova zakazan je i druga sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj je predloženo 40 tačaka dnevnog reda.

Skupština Srbije u četvrtak nastavlja zasedanje nakon što je sednica odložena zbog nedostatka kvoruma.