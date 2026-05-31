Ilustracija

Interesantno je da je on u intervjuu za beogradske medije u januaru 2023. godine govorio o svom odnosu sa Srbijom: - Oduvek sam bio ubeđen da Srbija ima važnu ulogu u Evropi, a pre svega u odnosima sa Italijom. Svojevremeno je, pre tridesetak godina, italijanski ministar spoljnih poslova Đani de Mikelis rekao: "Ako Srbija ne postane članica Evropske unije, Italija će biti odsečena od Balkana, a ne suprotno". To je slikovit izraz, ali on nosi dosta istine u sebi. Drugim rečima, Evropa mora rešiti neka fundamentalna pitanja, gde se nalazi i kuda se kreće i proceniti da li će moći formirati nezavisni odbrambeni sistem i efektivnu zajedničku spoljnu politiku. Ako se i kada se to izbistri, sve će doći na svoje mesto, uključujući ulazak Srbije u EU. Italija je uvijek davala veliki prioritet odnosima sa Srbijom, a Beograd je uvek bio ključna diplomatska pozicija za ambasadora!