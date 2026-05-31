Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da je koncept da BiH upravljaju stranci neodrživ i da takav pristup mora da bude okončan.

"Vreme je pokazalo da je koncept upravljanja BiH od strane stranaca neodrživ i da takav pristup mora biti okončan. Ukidanje funkcije visokog predstavnika mora biti praćeno ukidanjem odluka koje su donošene mimo demokratskih institucija", rekao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
 
Kako je ocenio, ne može da se govori o suverenitetu i odgovornosti domaćih političkih aktera, a istovremeno zadržava nasleđe nametnutih odluka kao nedodirljivo.
 