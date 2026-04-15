U Narodnoj skupštini Srbije za sutra su zakazane prve dve sednice redovnog prolećnog zasedanja.

Prva sednica biće održana sa početkom u 10 časova, a na njenom dnevnom redu nalazi se samo jedna tačka – Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, koji je podnelo 62 poslanika opozicije. Ova sednica trebalo je da bude održana danas, ali je u dva navrata odložena zbog nedostatka kvoruma za rad.

Nakon toga, za 12 časova zakazana je druga sednica prolećnog zasedanja, na čijem dnevnom redu se nalazi ukupno 40 tačaka.

Među predlozima koje je uputila Vlada Srbije nalazi se set zakona iz oblasti trgovine, uključujući Predlog zakona o zaštiti potrošača, izmene i dopune Zakona o trgovini, kao i Predlog zakona koji se odnosi na trgovačke prakse za određene vrste proizvoda.

Pored toga, pred poslanicima će se naći i Predlog zakona o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezijskom politikom, kao i Predlog zakona o sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima, zajedno sa merama zaštite žrtava.

Na dnevnom redu biće i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, kao i izmene zakona koji regulišu transport opasne robe, rad carinske službe i postupke istraživanja nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Poslanici će razmatrati i više odluka iz oblasti kulture, kao i Predlog izmene odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica zemlje.

Takođe, na dnevnom redu naći će se i Predlog strategije upravljanja mineralnim i geološkim resursima Srbije do 2040. godine, uz projekcije razvoja do 2050. godine.

Pred poslanicima će biti i više predloga zakona koji se odnose na potvrđivanje međunarodnih sporazuma i ugovora, kao i odluke koje se tiču sastava radnih tela Narodne skupštine.

Podsećanja radi, prva sednica prolećnog zasedanja bila je planirana za danas u 11 časova, ali je dva puta odložena zbog nedostatka kvoruma, pa je zakazana za sutra.