Aleksandar Jovanović Ćuta, lider Ekološkog ustanka, kritikovao je blokadere i ostale koje se bore za smenu vlasti.

Ćuta je gostujući na N1 naveo da ne može da podrži "blokadere", budući da o njima još uvek ne zna ništa.

- Nećemo da podržimo nešto što ne znamo šta je, ne znamo ko su ljudi na toj listi, ne znamo koja im je politika, koji su im programi - rekao je Jovanović.

I upravo je to ono što mnogi zameraju "studentima u blokadi" - odsustvo jasnog programa, ali i izbegavanje odgovora na pitanja od nacionalnog interesa, poput odnosa Srbije sa Kinom i Rusijom.

Ćuta nije jedini

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš gostovao je na blokaderskoj N1 i tom prilikom govorio o izlasku na predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, ali i o blokaderima koji uveliko vode rat sa opozicijom.

Voditeljka Danica Vučenić postavila je pitanje Ponošu da li je prisustvovao protestu u subotu koji je održan na Slaviji.

- I evo da Vas pitam i ono što sam konačno najavila. Vi ste bili u subotu na tom protestu? - upitala je sagovornika.

Odmah zatim usledio je direktan odgovor:

- Ne, bio sam u inostranstvu. Zaglavio sam na aerodromu 5 sati, ali i da sam bio u Beogradu, ne bih bio - odgovorio je.

A Dragan Đilas je gostujući na N1 poručio da studenti nemaju dovoljno iskustva za vlast, dok je najavio povratak starih političkih kadrova.

Govoreći o mogućnosti da studenti dođu na vlast, Đilas je otvoreno poručio da oni za to nemaju dovoljno iskustva.

- To vam ja govorim, kao čovek koji ima 59 godina, da sa 20 i nešto godina ne može da se ima dovoljno znanja, jer niste još završili dovoljno škole, niste radili i nemate dovoljno životnog iskustva. Te dve stvari su važne - rekao je Đilas i dodao:

- Ono što ja znam kao čovek koji se bavi politikom određeno vreme, to je da je tačan stav da postoji deo ljudi koji bi glasao za studentsku listu, ali ne bi baš glasao ako je tamo opozicija, posebno ako već 15 meseci se nosioci te liste ograđuju od opozicije, neće da razgovaraju, što je sve njihovo pravo. Takođe postoji deo ljudi koji kaže: 'Mi nećemo da glasamo za nešto što ne znamo baš konkretno šta je!" - rekao je Đilas.

