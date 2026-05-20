"I pošto nas određeni politički akteri nazivaju slabima, ne možemo mi bez njih da izađemo na izbore, ne možemo mi ništa da uradimo, mi smo samo klinci, mi smo samo deca... Pa, nek tumači ko kako želi. Mi smo skupljali potpise, i za manje od 8 sati, dakle da predamo listu za kandidaturu, za manje od 8 sati mi smo predali tu listu, odnosno skupili. Dok je, na primer, opozicija skupljala pet dana aktivno potpise, i poslednji dan, odnosno poslednji sat pred istek za kandidaturu, oni su se povukli i podržali studentsku listu", rekla je Knežević.

Na pitanje voditeljke šta je htela da kaže, ona je odgovorila:

"To je pitanje za njih, sad ja ne mogu da ulazim u to da li oni nisu imali dovoljno potpisa, jesu imali pa su se predomislili, to je stvarno pitanje za njih. Postoje stranke sa kojima uopšte nemamo nikakvu komunikaciju i saradnju, to su prosto neki opozicioni akteri koji su od prvog dana studentskih protesta imali vrlo arogantan stav prema studentima, i konstantno se ponavlja ta priča: mi smo 14 godina, mi smo 14 godina, i šta ste 14 godina? Mislim da je studentski stav jasan od prvog dana u vezi sa opozicijom, a to je da mi idemo sami. Opet, na primer, u Kuli, opozicija nije uspela ni da se kandiduje, tako da je pitanje da li će oni uspeti da se kandiduju i na parlamentarnim izborima", ocenila je Knežević.