Lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović izjavio je da se sve stvari koje su opoziciji zamerane ranije sada, kada ih "studenti" u blokadi rade, ne samo opraštaju, nego afirmišu.



Pojasnio je da govori o protestima, izborima, traženju istih i slično.

- Ako pogledate neke, kako je išla koalicija Srbije protiv nasilja, protesti, protesti, protesti, i onda smo u jednom trenutku rekli ova vlast neće ispunuti zahteve, mi sad tražimo izbore da bismo došli u poziciju da smo iste sekunde bili napadnuti. Ista argumentacija je bila studentskog pokreta i taj zahtev je dočekan sa još većim "hajpom". Nikome nikada nisam negirao pravo da se bavi politikom i nikoga nisam optuživao da je lažna opozicija, da je kupljen, da je Vučićev, da je bilo šta... - rekao je Grbović.