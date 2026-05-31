Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević na Prvoj televiziji govorio je o dehumanizaciji predsednika Aleksandra Vučića koja traje poslednjih 10 godina.

-Dehumanizacija u kontinuitetu traje 10 godina, ona nije vezana za blokaderski pokret, već i za tajkunske medije. Ona nas tera da se priviknemo na to. Tri polja su prisutna- dehumanizacija, delegitimizacija i kriminalizacija. To je jedna odvratna i dobro smišljena kampanja za one koji ruše Srbiju, a Aleksandra Vučića napadaju jer je vratio dostojanstvo Srbiji. On je predsednik republike koja se ne saginje.

-Priznanje koje je predsednik Si dao Vučiću je priznanje celoj Srbiji. Dođe predsednik Tramp i Putin, a predsednik Vučić dobije orden. Ta dehumanizacija je smišljena. Ta dehumanizacija kreće iz Beograda, pa onda kreće i region- Zagreb, Podgorica, Sarajevo. Setite se Crne Gore, danas imamo veće plate od njih. Mi samo kažemo da smo postigli odlične rezultate - naveo je Vučević.