Ruski izvori izveštavaju da je ukrajinska podzemna vojna baza uništena nakon vojne operacije, kao deo tekućih sukoba na frontu, prenosi grčki poral pronjuz.

Prema istim izvorima, radio-komunikacije navodno beleže ukrajinske komandante koji razgovaraju o gubitku utvrđenog položaja, kao i o značajnim gubicima u ljudstvu nastalim tokom napada.

Međutim, kako se ističe, ovi izveštaji još uvek nisu nezavisno potvrđeni. Vojne operacije se nastavljaju, a informacije iz tog područja su ograničene i teško ih je proveriti zbog intenziteta sukoba, navodi grački poratl.

Podsetimo, prema izjavi predstavnika ruske grupe "Sever" za RIA Novosti, rusko vojno osoblje uništilo je nekoliko ukrajinskih uporišta i centara za kontrolu dronova u Harkovskoj i Sumskoj oblasti

"Tokom izvršavanja borbenih zadataka, posade sistema TOS-1A iz grupe snaga „Sever“ izvršile su četiri vatrene misije tokom noći, napadajući uporišta i koncentracije pripadnika ukrajinskih oružanih snaga“, rekao je izvor agencije.

Borci su pogodili četiri uporišta i eliminisali do dvadeset ukrajinskih vojnika, navodi ruska strana.

Prema informacijama ruske vojske, ukupno je tokom noći artiljerija jedinice „Sever“ eliminisala više od 50 vojnika ukrajinskih oružanih snaga , četiri kontrolna punkta bespilotnih letelica, 19 oklopnih i automobilskih vozila, pet minobacača kalibra 120 mm i tri stanice za elektronsko ratovanje.

BONUS VIDEO