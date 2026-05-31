U objavi na X-u, on je podsetio na to kako se o pticama brinulo za vreme bivše vlasti:

"Blokaderi licemeri navodno brinu o pticama, a evo kako je to bilo u njihovo vreme kad su vladali!

1. Dva miliona ptica zaštićenih vrsta (prepelica, grlica, ševa, močvarica...) prokrijumčareno iz Srbije za Italiju do otkrivanja afere 2002. godine.

2. U aferi "Balkanske ptice" zaštićene vrste završavale kao jela u skupim italijanskim restoranima.

3. Ceo lanac bio uključen u to: Italijanski kupci, naši lovci, lovačka udruženja, inspektori, ljudi u nadležnim Ministarstvima u Srbiji, političari iz vrha DOS-a.

4. NIKADA u Srbiji nije pokrenut NIJEDAN krivični postupak za uništenje 2 miliona ptica iz zaštićenih vrsta.

5. U Italiji održano suđenje i 7 osoba pravosnažno osuđeno.

Da zaključimo: Svaki povod će licemeri blokaderi da pokušaju da iskoriste za politikanstvo, baš njih briga za bele čiope! Pokazali su u vreme svoje vlasti (afera Balkanske ptice) ko su i šta su! Zato na izborima idu na smetlište istorije!", ocenio je Piper.

Pametnome dosta.

