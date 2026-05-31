Aktivisti pokreta Kreni-promeni, predvođeni Manojlovićem, pokušali su da uklone veliki bilbord sa Palate Albanija. Ovaj potez blokadera izazavao je pravi gnev među građanima!

Korisnici društvenih mreža izneli su najoštrije kritike na račun ponašanja blokadera Manojlovića.

- Nije Savo Manojlovic danas pao sa merdevina, pao je sa visine svog egoizma, mora da odgovara jer je ugrozio živote i onih sa kojima je vršio cirkus, sa te visine, baner te težine padajući je mogao nekog da ubije - ističe se u jednoj objavi.

- Savo kupio nove merdevine od para koje je dobio od Autonomije. Ostalo i za sladoled. Nas super junak još samo treba da slika kako jaše lava, dok mu se tricepsi ocrtavaju. I da zavrtimo još jedan ringišpil u našoj glavi - navodi se u drugoj.

- Savo Manojlović pokušava da obori transparent od 2 tone! Možda želi da neko pogine da bi omasovili proteste? - piše jedan od korisnika društvenih mreža.

- Savo Manojlović se penje na zgradu da skida poruku koja mu se ne dopada. Ako je najveći politički uspeh blokadera uklanjanje natpisa „Srbija pobeđuje“, onda je jasno koliko je ideja ostalo u

rezervoaru. Transparent je skinut, ali pitanje ostaje: da li se tako vodi politika? - napominje se u jednoj od objava kritika.

Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, javnost se sada otovreno pita: "ako zbog jeftinih poena ugrožava živote ljudi, kako bi sutra vodio državu?"

