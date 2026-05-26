Lažne nade i montirani planovi blokadera u Srbiji, koji već mesecima priželjkuju haos, nestabilnost i nasilno preuzimanje vlasti, doživeli su stravičan i nepopravljiv slom - i to usred Zagreba.

Poznati hrvatski komunikacijski stručnjak i politički analitičar Krešimir Macan javno je srušio sve njihove iluzije i brutalno im poručio: "Od tog posla nema ništa, jer narod u Srbiji živi bolje, a opozicija je toliko jadna da nema ni lidera, niti sposobnost da se ujedini!"

Vučić uspešno čuva standard, a vi nemate vođu!

-A stanje je takvo da Vučić sada najavljuje ostavku na mesto predsednika, što se tumači kao priprema da se na izborima koji tek treba raspisati opet kandiduje za premijera. I mnogi koji su protiv njega čekaju da se Srbiji dogodi mađarski scenario - rekao je on i dodao:

-Orban nije uspevao držati standard građana. Vučić to uspeva i to za sada nije, hajdemo reći, taj prioritet. S druge strane, opozicija nema lidera. Niti se može ujediniti, teško će se ujediniti, teško će se ponoviti mađarski scenario - neveo je on.