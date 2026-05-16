Novi političko-medijski rat buknuo je na društvenim mrežama nakon što je novinar Slobodan Georgiev objavio da ga je potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić blokirala na mreži X. Ovaj potez izazvao je buru komentara i dodatno podgrejao spekulacije o ozbiljnom sukobu između nekada bliskih političkih i medijskih krugova koje javnost često povezuje sa Draganom Đilasom i Draganom Šolakom.

Georgiev je na svom profilu objavio screenshot uz kratku poruku:

- Sad ovo vidim. Vrlo zanimljivo...

Na objavljenoj fotografiji vidi se obaveštenje mreže X da je nalog Marinike Tepić blokirao Georgijeva, što znači da više ne može da prati njene objave niti da ostvaruje interakciju sa njenim profilom.

Pukla opoziciona osovina

Ovaj potez odmah je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde korisnici komentarišu da sukob između opozicionih frakcija više ne može da se sakrije.

Politički analitičari već duže vreme ukazuju na rastuće tenzije između različitih opozicionih centara moći, posebno između političkog dela opozicije okupljenog oko Dragana Đilasa i medijsko-biznis kruga povezanog sa Draganom Šolakom.

Blokiranje Georgijeva dodatno je podgrejalo priče da je došlo do ozbiljnog razlaza među ljudima koji su godinama važili za saveznike u borbi protiv vlasti.

Na mrežama su odmah krenuli komentari da je „počeo otvoreni rat“ i da su „dojučerašnji partneri sada postali najveći protivnici“.

Društvene mreže eksplodirale zbog blokade

Screenshot objave brzo se proširio internetom, a korisnici mreže X masovno komentarišu da blokiranje pokazuje koliko su odnosi unutar opozicionog bloka postali zategnuti.

Pojedini tvrde da je ovo samo početak mnogo većeg sukoba koji će tek izbiti u javnost, dok drugi smatraju da je reč o ličnom obračunu između pojedinaca iz političko-medijske scene.

Za sada se Marinika Tepić nije javno oglašavala povodom blokade, niti je objašnjeno zbog čega je Georgiev uklonjen sa njenog naloga.

Ipak, sama činjenica da je potez postao tema dana na društvenim mrežama pokazuje koliko su odnosi među opozicionim akterima trenutno napeti i koliko brzo nekadašnja savezništva mogu da prerastu u otvoreni sukob.