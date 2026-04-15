Sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, odložena je za sutra u 10 časova, jer danas u 12.15 ponovo nije bilo kvoruma za rad.

Predsedavajuća sednicom Marina Raguš saopštila je da je prisutno 32 poslanika i da ne postoje uslovi za početak sednice.

"Sednicu odlažem za četvrtak u 10 sati", rekla je Raguš.

Sednica ima samo jednu tačku dnevnog reda, a to je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije koju su uputili poslanici opozicije.

Sednica je prethodno počela u 11 časova intoniranjem himne Republike Srbije, jer je u pitanju Prva redovna sednica prolećnog zasedanja.

Prilikom prvog pokušaja uspostavljanja kvoruma, nešto posle 11 časova, nije bilo potrebne većine, jer je prisustvovalo 47 od 250 poslanika, pa je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić prekinula sednicu i odredila nastavak za 12.15 časova kada ponovo nije bilo kvoruma.

U međuvremenu, predsednica Skupštine Ana Brnabić zakazala je za sutra u 12.00 sati početak druge sednice redovnog zasedanja na kojoj je predloženo 40 tačaka dnevnog reda.