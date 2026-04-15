Dok stručnjaci ukazuju na dobro poznat atmosferski fenomen, na društvenim mrežama šire se tvrdnje da padavine dolaze iz ratom zahvaćenog područja i da mogu sadržati opasne materije. Šta je od toga tačno? Prirodna pojava poznata decenijama

"Krvava kiša" nije nova niti retka pojava. Nastaje kada snažni vetrovi podignu velike količine pustinjskog peska i prašine – najčešće iz Sahare, ali i sa Bliskog istoka – i prenesu ih na hiljade kilometara. Te čestice ulaze u oblake, a zatim ih padavine "ispiraju" iz atmosfere.

Zbog prisustva oksida gvožđa u prašini, kiša može poprimiti crvenkastu ili narandžastu boju, ostavljajući tragove na automobilima, prozorima i drugim površinama. Upravo taj vizuelni efekat doveo je do naziva "krvava kiša".

Meteorolozi ističu da je u aktuelnom slučaju reč o transportu pustinjskog aerosola, koji se redovno prati satelitski i koji je već više puta zabeležen nad Evropom.

Navodi o Iranu i opasnim česticama

Paralelno sa zvaničnim objašnjenjima, na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da padavine dolaze iz pravca Irana, kao i spekulacije da bi mogle sadržati štetne materije, uključujući i osiromašeni uranijum.

Stručnjaci, međutim, upozoravaju da za takve tvrdnje nema dokaza.

Transport čestica iz atmosfere jeste moguć na velikim udaljenostima, ali bi za prenos radioaktivnih ili toksičnih materija u koncentracijama opasnim po zdravlje bili potrebni potpuno drugačiji uslovi i događaji – koji bi istovremeno bili detektovani kroz međunarodne sisteme monitoringa.

Institucije koje prate kvalitet vazduha i radijaciju, kako u Evropi tako i globalno, nisu izdale upozorenja koja bi ukazivala na takav rizik.

Da li "krvava kiša" može izazvati simptome

Građani su prijavljivali peckanje očiju, kašalj i osećaj nelagodnosti, što dodatno podgreva zabrinutost. Ipak, takve reakcije mogu biti povezane sa povećanom koncentracijom čestica prašine u vazduhu, što je poznat efekat tokom epizoda saharskog peska.

Sitne čestice mogu: iritirati disajne puteve, izazvati suzenje očiju i pogoršati stanje kod osoba sa astmom ili alergijama. Zbog toga se osetljivim grupama savetuje oprez, ali ne i panika.

Koliko je opasna

U većini slučajeva – nije opasna. "Krvava kiša" je pre svega vizuelno upečatljiv fenomen koji može biti neprijatan zbog prljavštine koju ostavlja, ali ne predstavlja ozbiljnu pretnju po zdravlje stanovništva.