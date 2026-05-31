Ova poseta organizovana je povodom obeležavanja Dana porodice, a Vučević je svojim prisustvom podržao manifestaciju koja promoviše tradicionalne vrednosti i zajedništvo.

-Dugo nisam bio u Kameničkom parku. Sve ovo suštinski ima vezu sa onim što smo promovisali, a to je da je Srbija naša porodica. Odlučili smo se da ovaj poslednji dan u maju provedemo u druženju sa našim porodicama u ovom parku. Misija je da smo svi jedna velika porodica. Porodica čuva dostojanstvo i nikada ne urušava sebe. Lep povod i hvala ljudima koji su ovo organizovali, pre svega iz Gradskog odbora.

O drugoj strani nije želeo preterano da komentariše, ali je poslao važnu poruku - da svi treba da živimo zajedno.

-Neću da pričam o drugoj strani, pre svega je pitanje "Ko je sve na drugoj strani?". Ponosan sam na naše ljude, jer nikada ne idu da napadaju, ne idu na tuđe kuće... Da promovišete nasilje kao jedinu političku opciju, žalite jednu tragediju tako što pravite drugu. Mnogo zla su naneli. Svašta smo izdžali, nadam se da su ti dani iza nas. Kad dođu izbori, ljudi će izabrati. Ne moramo svi da mislimo isto, ali treba zajedno da živimo. Daj Bože da ima još dece, posebno na KiM da se rađa još više dece i da izdrže sve ono što Kurti radi. Ovo je naša poruka: Ne mrzimo nikoga, volimo se, družimo se. Nećemo da budemo deo podele.

Koliko su značajni susreti kao ovaj danas, Vučević kaže:

-Razgovor je lekovit za sve, pre svega u politici. U SNS-u ćemo morati da menjamo neke ljude koji su se umorili od razgovora sa građanima, i koji su postali bahati, jer urušavaju ugled i Aleksandra Vučića i naše stranke.

"Narod hoće normalan život, a ne razbijene glave"

-Ovo što je juče uradio Vučić, što je obišao Orlovat, je veoma značajno i dobro, kako za predsednika, tako i za društvo. Od jednog od najvećeg svetskog lidera, otišao je među svoj narod. Niko ne priča da je sve idealno, ali mnogo smo uradili. Niko ne predstavlja da su svi problemi rešeni, ali ozbiljan je napredak. Ljudi hoće promene od kojih će bolje da žive, a ne ko će kome da razbije glavu. Pustimo narod da odluči, brzo će izbori. Dinko, Pajtić i ostala ekipa posebno su se trudili da ne dozvole normalan život i pravili terorističke ćelije. Novi Sad nijzaslužio to što su mu uradili. Užasna je tragedija koja se desila, ali su samo produbljivali bol i destrukciju grada.