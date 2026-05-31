Ona je, govoreći o blokaderskom narativu, postavila pitanje zašto su njima neke stvari glupe kad ih rade drugi ljudi, a ne oni.

"Oni se rugaju ljudima, govore da su glupi ljudi koji očekuju čudo od pojasa Presvete Bogorodice. Pa da li su glupi ljudi koji su biciklom išli u Strazbur? Da li su glupi ljudi koji su mislili da je Saša Janković politički mesija? Oni govore kako je Amerika benigna sila, dok su ostali maligni", primetila je Smajlović.

Osvrnula se i na još jedan primer licemeja blokaderskog pokreta.

"Ljudi koji napadaju crkvu, kojima smeta što dolazi najbolja i najsavremenija tehnologija, govore 'užasno, užas'... a do juče su isti ti govorili 'mi u Srbiji samo motamo kablove u fabrikama", podsetila je Smajlović.

