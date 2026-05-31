Policijsku upravu Vranje jutros oko 9 časova, Služba Hitne pomoći obavestila je da je na deonici puta prema selu Kupinince pronađeno telo muškarca, potvrđeno je u PU Vranje.



Kako se saznaje, prema prvim informacijama, reč je o muškarcu rođenom 1976. godine iz okoline Vranja, a sumnja se da je reč o saobraćajnoj nesreći, što znači da je počinilac pobegao i ostavio telo žrtve pored puta.

Uviđaj su izvršili pripadnici saobraćajne policije i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja i potrazi za počiniocem.

