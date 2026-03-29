Redovni lokalni izbori održavali su se danas za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i skupštinu gradske opštine Sevojno. Biračka mesta bila su otvorena od 7 do 20 časova.

"Srećan sam što ljudi slave..."

Predsednik Republike Srbije Aleksadnar Vučić se oglasio novom porukom nakon pobede na lokalnim izborima.

Hrvati u očaju: Sve objavili osim rezultata na lokalnim izborima u Srbiji

Hrvatski mediji su objavili incidente na lokalnim izborima u Srbiji, priželjkujući, naravno, da je pala krv.

Međutim, ono što im nije strano je da se bave stvarima u tuđem dvorištu, da pokušavaju da vode tuđu politiku i samim tim, skloni su izvrtanju istine.



Blokaderi nakon poraza u Boru se polako razilaze

Slavlje u štabu SNS-a u Sevojnu

U štabu SNS-a slave nakon što su saopšteni preliminarni izborni rezultati.

Slavlje u Boru

Prvi na listi Aleksandar Vučić - Bor - Naša porodica Radiša Petković slavi nakon izbornih rezultata u Boru.

"UBEDLJIVA POBEDA" Smederevska palanka slavi, ne prestaje aplauz

Vatromet ispred štaba SNS-a u Smederevskoj palanci.

Vučić o lokalnim izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti, govori o rezultatima lokalnih izbora koji su se održali u 10 gradova i opština, kao i o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji, kako iznutra, tako i spolja.

Predsednik Vučić obratio se javnosti nakon zatvaranja biračkih mesta, poručivši da su izborni dan obeležile tenzije i incidenti, ali da su, kako je naveo, izbegnute ozbiljnije posledice.

- Danas smo, po mom mišljenju, jedva izbegli ogromno zlo - poručio je Vučić.

Predsednik Vučić saopštio je rezultate izbora.

- Na lokalnim izborima u Kladovu lista oko SNS-a postigla je istorijski rezultat sa 72 odsto osvojenih glasova.

- Vučić je tokom obraćanja istakao da su najnezveniji izbrori održani u Kuli

Celo obraćanje predsednika Vučića pogledajte u našoj posebnoj vesti.

Slavlje u Kuli nakon izbora

Građani na ulicama nakon prvih preliminarnsih rezultata slave u Kuli. Čuje se snažna poruka: "Aco Srbine".

Goran Matović: Istorijska pobeda, preko 70 odsto podrške

Goran Matović, prvi na listi "Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica", objavio je prelilminarne rezultate.

Kako ističe Goran Matović, ovo je istorijska pobeda, preko 70 odsto podrške dobila je SNS lista u Kladovu.

Slavlje u Knjaževcu nakon izbora

Knjaževčani slave ubedljivu pobedu liste "Aleksandar Vučić – Knjaževac".

Ogromna pobeda u Knjaževcu

Preliminarni rezultati izbora u Knjaževcu pokazuju ubedljivu pobedu liste "Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica" sa osvojenih 56,80% glasova.

"Aco, Srbine" pevaju građani ispred opštine u Kuli

I blokaderi priznali...

Urednik blokaderske televizije Nova S Slobodan Georgiev priznao je da su izbori na svim biračkim mestima bili regularni.

Blokaderi jezivo vređaju policiju

Tokom lokalnih izbora u deset opština u Srbiji, u Sevojnu je došlo do verbalnog sukoba kada su blokaderi uputili niz uvreda pripadnicima policije.

Šta kuvaju blokaderi u Boru?

Oni se skrivaju u parku u mraku.

Pobeda u Kuli

Stigli su prvi preliminarni rezultati izbora iz Kule. Lista SNS pobedila blokadere u centralnoj gradskoj opštini.

Prva reakcija Aleksandra Vučića

Vučić se kratko obratio okupljenima u sedištu SNS. Evo šta je rekao.

Vučićeva ubedljiva pobeda

U Darosavi ubedljivo pobedio vucic, ima vise od svih ostalih zajedno, javlja nezvanično naš reporter sa terena.

Prvi preliminarni rezultati izbora

Prvi preliminarni rezultati lokalnih izbora u pojedinim biračkim mestima, kako prenosi Informer:

Lisa, 88 od 108 za listu Naša porodica - Aleksandar Vučić.

U Guberevcima, Lučani, 256 ukupno glasalo od toga Srpska napredna stranka lista, Naša porodica, Aleksandar Vučić dobila 187 glasova.

Biračko mesto 18, Donja Kravarica glasalo 191, od toga lista Aleksandra Vučića 150, a blokaderi samo 27.

Biračko mesto 43, Lisice 2. Vučićeva lista dobila 81, blokaderi 43. Dakle,

U biračkom mestu 21, Đerać, od 101, 86 je za Vučićevu listu.

Živica, takođe Lučani, od 172, 127 osvojila lista predsednika Vučića. Blokaderi dobili tek 39 glasova

Gornja Kravarica, ukupno glasalo 171 za Vučićevu listu, 124.

Biračko mesto 33, selo Lučani od 207 izašli 142 glasalo za Vučićevu

U Sevojnu se grupa blokadera okupila pre nego što su iznete kutije sa glasačkim listićima. Bili su spremni za pravljenje haosa, ali dok nije počela kiša. Kada je kiša počela onda su se razišli.

Izlaznost do 20 časova

Majdanpek — 62,1 odsto

Aranđelovac — više od 70 odsto

Kladovo — 53,60 odsto

Lučani — 77,93 odsto

Bor 67 odsto

Smederevska Palanka 63 odsto





Krvav čovek pred kamerama govorio: pretukli su me blokaderi.

Izašli su iz crnog auta, oborili me na zemlju, šutirali. Pljuvao sam krv.

U Sevojnu se formira kordon policije

Pripadnici policije ljubazno mole da se blokaderi sklone da prođu kutije.

Brnabić u štabu SNS

Ana Brnabić stigla je u štab SNS-a.

Ona se nakon zatvaranja biračkih mesta oglasila na društvenoj mreži "X".

Zatvorena biračka mesta

Redovni izbori u 10 lokalnih samouprava u Srbiji završeni su večeras u 20.00 časova.

Izbori su održani za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za skupštinu gradske opštine Sevojno, a biračka mesta bila su otvorena od 7.00 časova.

Izlaznost u 19 časova

Bor 63,8 odsto

Lučani 74,33 odsto

Kladovo 51,37 odsto

Majdanpek 62,1 odsto

Kako saznajemo, blokaderi planiraju incidente nakon zatvaranja biračkih mesta.

Blokaderi provociraju policiju

Blokaderi provociraju pripadnike policije u Lučanima.

Tenzije u Aranđelovcu

Blokaderi su se grupisali, situacija je napeta.

Vučić stigao u štab SNS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u 18.30 u štab SNS-a.

Novo nasilje

Blokaderi su pokušali nasilni upad u kuću - oglasila se portparol OIK.

Blokaderi spremaju nasilje

Sprema se strašno blokadersko nasilje, ovo je meta!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se večeras oko 22 sata. Predsednik će govoriti o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji, kako iznutra, tako i spolja.

Izlaznost u 18 časova

Majdanpek 58,43

Kladovo 50,40

Knjaževac 62,37

Lučani 71,24

Sevojno 73,1

Kula 67,64

Bajina Bašta 71 odsto

Smederevska Palanka 58 odsto

Blokaderi bi da streljaju narod

Snimljena je stravična scena u Guči.

Ne daju čoveku da uđe u automobil, u jednom trenutku usledila je gnusna izjava.

Oglasio se MUP

Objavili šta je zaplenjeno blokaderima koji ceo dan napadaju i vrše nasilje.

Hrvati poručuju: Moramo ubiti Vučića

Hrvati traže glavu predsednika Srbije, jezive poruke na dan izbora.

Tuča na stadionu u Kuli

Blokaderi nasilnici se razbežali čim su čuli da dolazi policija.

Blokaderski aktivista iz Bora, koji je takođe poznat i kao teoretičar zavera u javnim nastupima - Jovan Alagić napao je čoveka koji je hteo da izvede polukružno okretanje pored prostorija "Narodnog pokreta Srbija".

Pokušaj prevare birača

Građanima stigle lažne poruke u ime Vučića - zna se i ko ih šalje.

Bolesne optužbe na račun predsednika

Bolesni napadi na predsednika Vučića - Bulj ga "targetira za silovanje i ubijanje"

Jasno je da je strateški cilj Hrvatske rušenje predsenika Srbije.

Objavljen je prvi presek izlaznosti do 16 časova.

Kula 60,93 odsto

Bajina Bašta 64 odsto

Smederevska Palanka 49,94 odsto

Kladovo 45,38 odsto

Knjaževac 55,11 odsto

Majdanpek 48,9 odsto

Sevojno 65,73 odsto

Bor 31,5 odsto

Aranđelovac 58 odsto

30 njih na jednu ženu - skandal

Maskirani blokaderi nasrću po kućama na žene u Kuli.

Blokaderi naoružani do zuba

Privedeni su blokaderi koji su napali Vukašina Đokovića: Policija im pregledom vozila pronašla arsenal oružja - evo šta su sve imali kod sebe.

Hapšenja u Aranđelovcu

Uhapšeni su zbog teških dela.

Video dana

Blokaderi oduzeli fasciklu aktivisti SNS, dočekalo ih neprijatno iznenađenje.

Izlaznost do 15 časova

Aranđelovac - 58 odsto

Bor 31,5 odsto

Sevojno 65,73 odsto

Majdanpek 48,93 odsto

Bukti blokaderski rat i na dan izbora

Pljušte međusobne svađe i optužbe, zna se zašto su sve više i više nervozni.

Blokaderi ne prestaju sa nasiljem

Blokaderska banda nastavlja sa nasiljem, došli ispred odbora SNS u Kuli.

Hrvatska služba bez pauze radi za blokadere

Jasno je da se svi naslovi diktiraju iz istog centra.

"Sve ćemo vas pobiti i baciti u Drinu"

Radoje iz Bajine Bašte za Alo govorio o pretnjama: "Pretio mi jer glasam za Vučića".

Razotkrivena je još jedna centrala blokadera

Uhvaćeni su na delu kako kupuju glasove.

Izlaznost do 14 časova

Kladovo – 39 odsto

Aranđelovac – 46 odsto

Sevojno – 53,49

Blokaderi vrše masovne napade na građane u Kuli. Grupa pokušava da razvali prostorije SNS, dok bajkeri-blokaderi prete ljudima u Crvenki.

Grupa blokadera huligana u Kuli na najstrašnije načine vređa građane uzvikujući "Je**mo sve iz Opštine" i upućujući najstrašnije uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Fizički napad na tri aktivistkinje u Ulici Vuka Karadžića u Kuli dogodio se danas od strane nepoznatog lica.

Svuda po Kuli danas su primećena vozila sa hrvatskim tablicama. Hrvatski mediji masovno "pumpaju" ne bi li izazvali haos u Srbiji.

Fran Jurić iz Osijeka, član navijačke grupe Kohorta iz Osjeka, sa još dva hrvatska državljanina pokušao da uđe u Srbiju preko graničnog prelaza Bezdan.

Miša Bačulov u Smederevskoj Palanci

Blokader Miša Bačulov nalazi se danas u Smederevskoj Palanci.

Izlaznost do 12 časova

Kladovo – 30 odsto

Sevojno – 37,77 odsto, odnosno 890 glasača na dva referentna biračka mesta

Bajina Bašta – 32 odsto

Majdanpek – 32,11 odsto, prema podacima sa šest referentnih mesta

Smederevska Palanka – 26,15 odsto, prema podacima sa četiri referentna biračka mesta

Aranđelovac – 30 odsto

Knjaževac – 31,92 odsto

Blokaderi planiraju da od 16 sati započnu sa opštim nasiljem na ulicama!

Blokaderski mediji na sve načine pokušavaju da zataškaju nasilje koje njihovi štićenici čine tokom izbornog dana.

Blokaderi su u selu Ratari napali Vukašina Ðokovića, aktivistu SNS-a. Blokaderi su ga prepoznali, razbili su mu auto, polili ulje po kočnicama i fizički nasrnuli na njega, saznaje Alo!.

Simpatizer stranke Save Manojlovića, Ivan Filipović iz Obrenovca, u Aranđelovcu je napao četri aktivistkinje SNS, povredio ih, i polomio im telefone. Jedna žena je teže povređena i nalazi se u bolnici.

Finansijer opozicije potegao pištolj na članove SNS!

Finansijer opozicije iz Bajine Bašte potegao je pištolj na članove SNS ispred opštinskog odbora!

Povređeni aktivista SNS u bolnici

Aktivista SNS kojeg su napali blokaderi, trenutno se nalazi u bolnici. Tamo je i patrola policija koja uzima njegovu izjavu.

Kod jednog blokadera policija je pronašla teleskopsku palicu.

Blokaderi kupuju glasove u Kuli!

Kamere u Kuli snimile su blokadere kako kupuju glasove.

Blokaderi u Kuli uzeli su na zub jednu građanku Crvenke koja se nalazi ispred biračkog mesta.

Blokaderi su pozvali na napad na jednog starijeg gospodina sa štapom u Boru!

Izlaznost do 10 sati:

Sevojno - 18,55 odsto

Majdanpek - 12,8 odsto

Bajina Bašta - 12 odsto

Lučani - 12 odsto

Bor - 6,66 odsto

Kladovo - 13,49 odsto

Blokader Ivan Bjelić iz organizovane grupe "Stav" priveden je u Boru.

Jedan blokader napao je jednog građanina Bora jer je mislio da je glasao za SNS! On je nasrnuo na njegov automobil i oteo mu papir iz automobila. Međutim, ispostavilo se da je papir samo običan račun za automobil. Na lice mesta stigla je i policija.

Grupa blokadera sa motorolama paradira po Bajinoj Bašti i maltretira građane.

Kako saznajemo, blokaderi su napali aktiviste SNS u Boru!

Blokaderi pokušavaju da zaustave glasanje!

Oko 20 blokadera napravilo je haos na biračkom mestu u Kruščiću, u opštini Kula. Oni su pokušali da onemoguće glasanje.

Incident su izazvali ispred mađarskog doma - Košut Lajoša.

Izlaznost do 9 sati

Smederevska Palanka - 1.803 birača.

Glasanje u Knjaževcu

Glasanje u Knjaževcu protiče bez problema.

Miketić i Manojlović spremaju haos u Bajinoj Bašti?

Miketić i Manojlović sa 20 blokadera pojavili su se ispred jednog biračkog mesta u Bajinoj Bašti.

Na lice mesta stigla je i policija.

Redovi na biračkim mestima u Boru

Više od 800 poslatrača u Aranđelovcu

Vise od 800 posmatrača nadgleda glasanje u Aranđelovcu. Prema prvim informacijama, izlaznost je veća od očekivane do 8 časova. Kako je rečeno medijima, prvi veći presek biće objavljen u 10 časova.

Prvi presek izlaznosti u Kuli

Do 8 časova u Kulo je glasalo 3.32% birača.

Glasanje u Lučanima

U Smederevskoj Palanci na biračkim mestima u Kusatku i Vodicama opozicija je odlagala otvaranje biračkih mesta.

Zahtevali su da ne bude paravan iza glasačkog mesta, da glasanje bude javno što je protiv Ustava i zakona.

Njihovi kontrolori su se pojavili sa njihovim obeležjima i bedževima sa natpisom "Kreni i promeni".

Ukupna izlaznost do 8h je 1.80% tačnije 733 glasača.

Glasanje u Sevojnu počelo na vreme

Sva biračka mesta na izborima za odbornike gradske opštine Sevojno otvorena su jutros u 7.00 časova i, prema informacijama iz Opštinske izborne komisije, glasanje za sada protiče bez problema.

U Sevojnu na pet biračkih mesta pravo glasa ima 5.545 upisanih birača. Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika. Na izborima za odbornike Gradske opštine Sevojno učestvuju četiri izborne liste.

Biračka mesta u Kladovu otvorena na vreme

Izbori u Smederevskoj Palanci počeli na vreme

U Smederevskoj Palanci je jutros, u 7 sati, počelo glasanje na izborima za odbornike skupštine opštine, a prema informacijama iz Opštinske izborne komisije, svih 49 biračkih mesta otvoreno je na vreme i glasanje se odvija bez problema. Građani će moći da glasaju do 20 časova.

Pravo glasa na lokalnim izborima ima 38.949 građana, pa je Smederevska Palanka opština sa najvećim brojem upisanih birača od 10 lokalnih samouprava u kojima se danas održavaju izbori. Glasači se opredeljuju za jednu od šest izbornih lista, birajući tako novi sastav Skupštine opštine, odnosno, 49 odbornika.

Sneg u Bajinoj Bašti

U Bajinoj Bašti jutros se smenjuju susnežica i sneg. Uprkos lošem vremenu građani su več u ranim jutarnjim časovima izašli na birališta.

Izbori u Bajinoj Bašiti protiču bez primedbi.

Kiša nije omela građane

Jaka kiša koja od jutros pada u delovima Srbije nije sprečila građane da od ranog jutra izađu i glasaju.

Izbori počeli na vreme i u Knjaževcu

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u Knjaževcu otvorena su jutros u 7 časova. Kako je za Tanjug rečeno u Opštinskoj izbornoj komisiji u Knjaževcu, glasanje na svim biračkim mestima za sada protiče bez problema.

Građani će moći da glasaju do 20 časova, do kada traje i izborna tišina. Pravo glasa na teritoriji opštine Knjaževac ima 22.256 birača, a glasaće se na 65 biračkih mesta.

Skupština opštine Knjaževac ima 40 odbornika.

Glasanje u Boru počelo na vreme

I biračka mesta u Boru otvorena su tačno u 7 časova.

Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bor učestvuje sedam izbornih lista.

Glasanje u Aranđelovcu počelo na vreme

Sva biračka mesta na teritoriji opštine Aranđelovac, gde se danas održavaju lokalni izbori, otvorena su na vreme, u 7.00 časova.

U opštini Aranđelovac glasaće se na 41 biračkom mestu, a pravo glasa ima 36.841 upisan birač. Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto.

Na izborima za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac učestvuje pet izbornih lista.

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u opštini Majdanpek otvorena na vreme

Sva biračka mesta na teritoriji opštine Majdanpek, gde se danas održavaju lokalni izbori, otvorena su na vreme, u 7.00 časova. Predsednik Opštinske izborne komisije u Majdanpeku Dejan Škorić izjavio je za Tanjug da na svim biračkim mestima glasanje za sada protiče bez problema.

U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasaće se na 41 biračkom mestu. Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto. Na lokalnim izborima u Majdanpeku učestvuju četiri liste.

Građani Kule poranili na glasanje

U Kuli su se već formirali redovi na biračkim mestima koja su otvorena tačno u tačno 7 sati.

Izborna tišina

Izborna tišina počela je u ponoć između četvrtka i petka i trajaće do zatvaranja biračkih mesta, u nedelju u 20 časova, a za to vreme zabranjeno je predstavljanje i promovisanje učesnika izbora na javnim skupovima i u medijima, i iznošenje procene rezultata izbora.

Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora. Prethodni izbori u ovih 10 jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.