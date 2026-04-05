Na lokalnim izborima za Skupštinu gradske opštine Majdanpek održanim u nedelju 29. marta lista "Aleksandar Vučić - Majdanpek, naša porodica" osvojila je 63,26 odsto i 21 mandat, dok su odbornička mesta u lokalnom parlamentu osvojile još dve liste, pokazuje ukupan izveštaj o rezultatima izbora za odbornike Opštine Majdanpek, objavljen na sajtu Republičke izborne komisije.

Lista oko SNS je osvojila 6.079 glasova, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije.

Drugo mesto zauzela je lista Nu Dau, za koju je glasalo 1.816 birača, odnosno 18.9 odsto glasova, što je šest mandata. Treće mesto zauzela je lista grupe građana :Mi odlučujemo, Dr Damjan Stevkić". Za njih su glasala 1.204 građanina, odnosno 12,53 odsto birača, čime su osovjili četiri madnata. "Srpski liberali" su imali podrušku 161 birača odnosno 1.68 odsto građana. Broj birača upisanih u birački spisak za izbore u Majdanpeku bio je 15.411, a na izbore je izašlo 9.612 građana.