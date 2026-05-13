Keaundra Mišel Deriko, 32-godišnja Amerikanka iz Olbanija, Džordžija, preminula je 5. maja u Splitskoj bolničkoj bolnici. Zvanični uzrok smrti bila je neodređena sepsa. U medicinskom izveštaju je takođe navedena sumnja na meningitis, prenose hrvatski mediji.

Ali ono što je trebalo da bude medicinsko objašnjenje za porodicu pretvorilo se u noćnu moru punu pitanja, tišine i sumnje. Jer danas, nekoliko dana nakon smrti Keaundre Mišel, koja je živela u Hrvatskoj, njena porodica tvrdi da još uvek ne znaju tačno šta se dogodilo. Kažu da ne dobijaju odgovore od bolnice, da niko ne želi da razgovara sa njima, da ne mogu da dobiju dokumentaciju i da su, usred šoka zbog smrti, morali da slušaju zahteve za plaćanje pre nego što preuzmu telo.

– Nezadovoljni smo načinom na koji bolnica odbija da komunicira sa nama. Pozvali smo nekoliko odeljenja, uključujući i službu za komunikaciju na engleskom jeziku. Niko ne želi da razgovara sa nama niti da odgovori na naše imejlove – kaže Mišelina sestra Tameša Derkač.

Porodica u Americi pokušava da sazna kako je zdrava 32-godišnjakinja umrla praktično preko noći i tvrde da nailaze samo na zid ćutanja. Prema njihovim rečima, sva komunikacija sada ide preko američke ambasade u Zagrebu.

– Sestrin dečko tvrdi da ga je bolnica nekoliko puta kontaktirala tražeći plaćanje pre nego što je mogao da vidi Mišelinino telo. Američka ambasada je rekla da bolnica ne može da zadrži telo zbog neplaćanja i da sarađuju sa njenim osiguravajućim društvom kako bi pokrili troškove lečenja – tvrdi Tameša.

Uznemirujući detalj

U celoj priči, upravo je ovaj detalj posebno uznemirio porodicu. Dok pokušavaju da shvate kako je Mišel umrla, bore se i sa administracijom, troškovima, međunarodnim procedurama i, kako kažu, potpunim nedostatkom komunikacije sa bolnicom u kojoj je preminula. Prema informacijama koje je porodica dobila od njenog dečka Ivana, u ponedeljak, 4. maja, ujutru, žalila se na temperaturu. Navodno je porasla na skoro 39 stepeni. Zatim se pojavio osip koji je bio bolan na dodir. Do popodneva je završila u Kliničkoj bolnici Split.

U 21:30 je primljena na intenzivnu negu, a u 01:36 lekari su je proglasili mrtvom. Sve se dogodilo za manje od jednog dana.

– Razgovarala sam sa njom nekoliko dana pre smrti. Smejala se, šalila i prisećala se našeg detinjstva. Zvučala je potpuno normalno – kaže sestra.

Mišel, tvrdi porodica, nije imala ozbiljnih zdravstvenih problema osim hroničnih tegoba. Nije bilo bolesti koja bi ukazivala na ovakav ishod. Zato su dodatno zbunjeni objašnjenjem o mogućem meningitisu. Zato porodica insistira na obdukciji. A samo pitanje obdukcije otvorilo je novu konfuziju.

Prvo im je, tvrde, rečeno da će se izvršiti obdukcija kako bi se potvrdio meningitis. Zatim su obavešteni da se možda ipak neće izvršiti jer lekari već „sumnjaju na meningitis“.

Porodica je zahtevala da se obdukcija obavi bez obzira na sve. Jer za njih ova priča jednostavno nema smisla. Prema rečima porodice, pokušali su i da dobiju medicinsku dokumentaciju kako bi videli vremenski tok lečenja u KBC Split. Ali tvrde da nisu uspeli da dobiju ni osnovne informacije.

- Ne možemo da dobijemo njenu medicinsku dokumentaciju. Ne možemo da dobijemo odgovore. Sve ide preko ambasade - tvrdi sestra.

Američka ambasada u Zagrebu se uključila u slučaj odmah nakon smrti 32-godišnje Amerikanki, tvrdi sestra preminule. Pomogli su porodici oko dokumentacije, komunikacije sa bolnicom i procesa vraćanja tela u SAD.

Mišel je provela više od godinu dana u Hrvatskoj. Volela je život pored mora. Prijateljima je rekla da je Hrvatska postala njen novi dom. Fotografije koje je objavljivala bile su pune sunca, mora i putovanja. Sada će se kući vratiti u kovčegu.

Njeno telo trebalo bi da bude transportovano u Sjedinjene Američke Države nakon završene obdukcije. Dok čekaju rezultate, porodica živi između šoka i neverice. Na jednoj strani imaju poslednju fotografiju nasmejane žene na plaži, a na drugoj papirić na kojem piše „sepsa“. Između – tišina. Tišina neodgovorenih imejlova.

Odgovor bolnice

Hrvatski mediji kontaktirala su KBS Splitski, ali bolnica ima drugačiju priču, pišu hrvatski mediji.

KBC Split je izrazio saučešće porodici i prijateljima preminule pacijentkinje i saopštio da zbog privatnosti i medicinske poverljivosti ne može da otkrije detalje njenog lečenja. Navode da je pacijentkinja primljena u bolnicu u veoma teškom stanju, sa bolešću koja nosi visok rizik od smrtnosti, zbog čega je odmah prebačena na intenzivnu negu.

Uprkos svim preduzetim merama, preminula je ubrzo nakon prijema, a nakon smrti je obavljena obdukcija. Bolnica je takođe objasnila da je punoletna i da su informacije o njenom zdravstvenom stanju dostavljene isključivo kontakt osobi koju je navela u svojoj medicinskoj dokumentaciji. Naglasili su da su dužni da postupaju u skladu sa zakonom i pravilima poverljivosti podataka.

Dodali su da su nakon smrti pacijentkinje zvanično komunicirali sa osiguravajućom kompanijom, njenom sestrom i predstavnikom konzularne službe SAD u Ambasadi SAD u Zagrebu.

BONUS VIDEO