Petronijević, koji je član tima odbrane Karadžića podseća da njihovog branjenika već pet godina niko nije video, istakavši da zdravstveno stanje Karadžića nije dobro, a da mu u zatvoru na ostrvu Vajt uskraćuju zdravstvenu negu i krše njegova ljudska prava.

On je naveo da je Karadžićevo zdravstveno stanje periodično bolje, ali da to nikako nije poboljšanje, nego privremeno zaustavljanje tendencije pogoršanja. Petronijević je istakao da je Karadžić hronični bolesnik koji u britanskom zatvoru na ostrvu Vajt nema dobre uslove i ima veoma lošu zdravstvenu negu.

"Mi se borimo koliko možemo. Ako se reši ovo vezano za pitanje generala Ratka Mladića, voleli bismo makar da ga (Karadžića) vrate u Hag, ako ništa drugo", rekao je Petronijević u izjavi za Srnu. On je naveo da su u haškom pritvoru uslovi koliko-toliko bolji, nego u drugim zatvorima kao što su britanski, gde su veoma loši.

Petronijević je napomenuo da je za izdržavanje, odnosno nadgledanje izdržavanja zatvorske kazne haških osuđenika nadležan Međunarodni mehanizam za krivične sudove, koji je pravni naslednik Haškog tribunala.

"Oni odlučuju o tome i mi ćemo se obratiti njima", najavio je Petronijević.

On je podsetio da je i ministar pravde Srbije Nenad Vujić u obraćanju i u direktnom kontaktu sa predsednikom Mehanizma Grasijelom Gati Santanom skrenuo pažnju na tu činjenicu da članovi Karadžićeve porodice ne mogu da ga posete, jer ne mogu da dobiju britansku vizu.

"Pet godina ga niko nije video. To je strašno! Dakle, on nije odveden na izdržavanje kazne, već u zarobljeništvo. I plus mu se uskraćuje zdravstvena nega", jasan je Petronijević.

Prema njegovim rečima, da je Karadžić u Hagu bar bi mogla porodica da ga poseti. "Ovo je prosto neverovatno na koji način se ne samo krše, nego potpuno eliminišu prava koje mu pripadaju", naglasio je Petronijević.

On je podsetio da i lice lišeno slobode, koje ne izdržavanju kazne, ima svoja, zatvorska prava.

Petronijević je naveo da Karadžiću stalno u britanskom zatvorsku priređuju pakosti, od toga da mu ne daju normalnu sijalicu, da su ga kažnjavali tako što mu oduzmu jastuk ili stolicu neko vreme, pa do toga da ne može da se javlja porodici. "To su stvari koje su neprimerene za 21. vek", rekao je Petronijević.

Radovan Karadžić, prvi predsednik Republike Srpske, osuđen je 2019. godine na doživotni zatvor za navodne ratne zločine u BiH. Karadžić izdržava kaznu u zatvoru na ostrvu Vajt u Velikoj Britaniji od maja 2021. godine. Reč je o zatvoru koji ima reputaciju jedne od najgorih zatvorskih ustanova u Velikoj Britaniji i ne ispunjava brojne uslove koji su predviđeni standardima u većini evropskih država.

Ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja ukazao je juče na sednici Saveta bezbednosti o BiH da su britanske vlasti, u saradnji sa Mehanizmom, stvorile nehumane uslove u zatvoru za Karadžića.