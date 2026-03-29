O incidentu u Orašcu, gde su ljudi pokušali čoveku da nasilno upadnu u kuću, ali srećom, nisu uspeli, govorila je Snežana Popović, portparol OIK.

-Policija je na licu mesta, takav izveštaj ćemo pribaviti po službenoj dužnosti. Bitno je da nije na biračkom mestu, da nema stradalih u tome, da nema povređenih i ono što mogu da kažem, to je da se iskreno nadam da do 20h kad se zatvaraju biračka mesta, će sve biti normalno, kao što je bilo do danas - rekla je Sneżana Popović, portparol OIK.

Policija je intervenisala prilikom incidenta.