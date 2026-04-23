"Pro EU opozicija” pokazala svoje pravo lice u Narodnoj skupštini Republike Srbije
Oni nisu glasali ni za jedan evropski zakon a ni za ratifikacije sporazuma i konvencije.
Nisu glasali konkretno za:
Potvrđivanje konvencije o Birou evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva.
Potvrđivanje sporazume između EU i Srbije o pridruživanju Republike Srbije programu EU for Health za zdravstvo! Oni za to nisu glasali!
Nisu glasali za Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava!!!! Kakvi su to ljudi?!
Biljana Đorđević iz Zeleno levog fronta nije lagala na kolegijumu. Dakle njima nije u interesu da Srbija usvaja evropske zakone da usaglašavamo konvencije i norme sa EU.
Njima nije u interesu da se Srbija priključi EU, već suprotno. Oni žele to da spreče a za sebe kažu da su Evropljani!
